Эвген написав:Эээ, я своими постами что, всех разогнал?
"... – Ты слишком серьезно себя принимаешь, – сказал он медленно. – ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. Это должно быть изменено! Ты так чертовски важен, что ты чувствуешь себя вправе раздражаться всем. Ты так чертовски важен, что ты можешь себе позволить уйти, если вещи не складываются так, как тебе бы хотелось. Я полагаю, ты думаешь, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха! Ты слаб и мнителен! Я попытался изобразить протест, но он не поддался. Он указал, что за всю мою жизнь я никогда ничего не закончил из-за чувства неуместной важности, которую я связал с самим собой. ..."
vovan_prm написав:Чаевые обслуге явление общепринятое. Мед. работник и секретарь не являются обслуживающим персоналом.
Очень тонкая грань. Для меня не очевиден вопрос, чем медицинские услуги отличаются от всех остальных?
ЗЫ Я не призываю бороться с чаевыми Я против обвинения во всех бедах сестричек
Не готов так резко определить эту тонкую грань. Но обязательно над этим подумаю. И не коим образом не считаю младший медперсонал корнем зла. Однако заявляю: 1. Это симптомы общего заболевания общества. 2. Валовый вред от корруционных действий медработников отнюдь не мал учитывая их численность и частоту совершения актов коррупции. 3. Все мои собеседники (я со многими общаюсь на эту тему) откровенно игнорируют наличие втрого "айсберга" , т.е. "дающую" сторону.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 гру, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:https://lenta.ru/news/2018/12/02/nu_vooot/
Опустим про мою личность и приветсвия соседей по столу. Я о другом. С редким ником UA даёт ссылку о тёрках других стран на сайт с концом RU Воскресенье, флуд, троляя. Снимаю шляпу, даже я так замутить не мог. Хотя если порытся по слову Доманский, то может будет ясно, почему Китаю дали жить, и иногда ножку на хозяина подымать. Вопрос. Почему не дали быть Украине?
Востаннє редагувалось Эвген в Нед 02 гру, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.