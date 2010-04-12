vovan_prm написав:Валовый вред от корруционных действий медработников отнюдь не мал учитывая их численность и частоту совершения актов коррупции.
Всё-таки чисто логистически гораздо проще начинать политику жестких мер с небольшой группы верхних граждан, ответственных за мощнейшие денежные потоки и принятие решений, в которые втянуты десятки тысяч людей. Для этого и изобрели НАБУ, НАЗПК и тд, на которые тратится кучу денег, и реально больших успехов пока нет. Надо навести порядок на этом этапе хотя бы, на него и так уже выделяется солидный бюджет. Затем после успеха здесь надо переходить к следующему этапу, затем к следующему.
Вы представляете какая должна быть структура, чтобы бороться с полтинничками для медсестер? Нельзя бороться с этим никакими методами, кроме экономических, никакими запретами или внушениями обычных граждан.
vovan_prm написав:1. Это симптомы общего коррупционного заболевания общества.
На мой взгляд, опасность этого заболевания несколько преувеличена.
vovan_prm написав:2. Валовый вред от корруционных действий медработников отнюдь не мал учитывая их численность и частоту совершения актов коррупции.
Я не вижу особого вреда. Да, налоги не доплачиваются, но и государство платит меньше зарплату. Баланс между карманами одного пиджака. Экономическая несуразность всей системы бесплатной медицины должна быть чем-то компенсирована. Экономика не терпит волюнтаризма.
vovan_prm написав:3. Все мои собеседники (я со многими общаюсь на эту тему) откровенно игнорируют наличие втрого "айсберга" как субъекта коррупции, т.е. "дающую" сторону.
Это потому, что, говоря о коррупции, мы всегда делаем акцент на факте передачи денег. Если мы обратим внимание на незаконность того, что делается за эти деньги, соучастие сторон станет очевидным. Не надо устанавливать денежный размер границы между благодарностью и взяткой. Есть естественная граница - законность услуги.
zzzzzz написав:Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.
Там действительно погодка порезвилась. И кстати это не предал "стояния" В каком-то году зрительно насчитал 14 сухогрузов на рейде возле порта Бердянск. Это не считая судов в самом порту, не считая Марика и тех кто стоял с обоих сторон пролива.