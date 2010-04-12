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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:32
vovan_prm Спасибо. Взаимно.
Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.
Аж уже интересно куда докатится))))
А если серьезно, - времени нет. Совсем.
З.ы. Рад, что все живы и здоровы, и что дело ДС живет. Всем наилучшие пожелания. И копья не ломайте. Лучше когда они целые. ИМХО конечно... (и далее по Фунтику)
Востаннє редагувалось козак
в Нед 02 гру, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:35
UA написав:
https://lenta.ru/news/2018/12/02/nu_vooot/
Опустим про мою личность и приветсвия соседей по столу.
Я о другом.
С редким ником UA даёт ссылку о тёрках других стран на сайт с концом RU
Воскресенье, флуд, троляя. Снимаю шляпу, даже я так замутить не мог.
Хотя если порытся по слову Доманский, то может будет ясно, почему Китаю дали жить, и иногда ножку на хозяина подымать.
Вопрос. Почему не дали быть Украине?
Востаннє редагувалось Эвген
в Нед 02 гру, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Эвген
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:37
козак написав:vovan_prm
Спасибо. Взаимно.
Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.
Аж уже интересно куда докатится))))
И это пройдет (с)
Не берите близко к сердцу.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42
козак голодування пару днів, дієвий спосіб перервати ментальне коло невдач
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42
козак написав:
Аж уже интересно куда докатится))))
туда, где "пораженья от победы ты сам не должен отличать" (с)
потом будет легче.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42
Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42
zorka
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дарий
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:47
Эвген написав:
Хотя если порытся по слову Доманский
Даманский.. пардон.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:51
zzzzzz написав:
Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.
Там действительно погодка порезвилась. И кстати это не предал "стояния"
В каком-то году зрительно насчитал 14 сухогрузов на рейде возле порта Бердянск.
Это не считая судов в самом порту, не считая Марика и тех кто стоял с обоих сторон пролива.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:54
freeze написав:
Вы представляете какая должна быть структура, чтобы бороться с полтинничками для медсестер? Нельзя бороться с этим никакими методами, кроме экономических, никакими запретами или внушениями обычных граждан.
То так!
Еще по советскому помню - не дал списать контрольную - ты гад и сволочь...
Немцы бы еще и препаду сдали..
Тада думал-СВОЛОЧИ они...
Оказывается - умнички!
Как изменить Нацию..?
Пока точно проблематично!
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