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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70197020702170227023>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:32

vovan_prm Спасибо. Взаимно.

Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.
Аж уже интересно куда докатится))))

А если серьезно, - времени нет. Совсем.

З.ы. Рад, что все живы и здоровы, и что дело ДС живет. Всем наилучшие пожелания. И копья не ломайте. Лучше когда они целые. ИМХО конечно... (и далее по Фунтику)
Востаннє редагувалось козак в Нед 02 гру, 2018 21:41, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:35

  UA написав:https://lenta.ru/news/2018/12/02/nu_vooot/

Опустим про мою личность и приветсвия соседей по столу.
Я о другом.
С редким ником UA даёт ссылку о тёрках других стран на сайт с концом RU
Воскресенье, флуд, троляя. Снимаю шляпу, даже я так замутить не мог.
Хотя если порытся по слову Доманский, то может будет ясно, почему Китаю дали жить, и иногда ножку на хозяина подымать.
Вопрос. Почему не дали быть Украине?
Востаннє редагувалось Эвген в Нед 02 гру, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:37

  козак написав:vovan_prm Спасибо. Взаимно.

Кризис. Среднего возраста))) Ошибка за ошибкой. Снежный ком прям.
Аж уже интересно куда докатится))))

И это пройдет (с)
Не берите близко к сердцу.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

козак голодування пару днів, дієвий спосіб перервати ментальне коло невдач
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

  козак написав:Аж уже интересно куда докатится))))

туда, где "пораженья от победы ты сам не должен отличать" (с)
потом будет легче.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:42

zorka
:D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Эвген написав:Хотя если порытся по слову Доманский


Даманский.. пардон.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:51

  zzzzzz написав:Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.

Там действительно погодка порезвилась. И кстати это не предал "стояния"
В каком-то году зрительно насчитал 14 сухогрузов на рейде возле порта Бердянск.
Это не считая судов в самом порту, не считая Марика и тех кто стоял с обоих сторон пролива.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Вы представляете какая должна быть структура, чтобы бороться с полтинничками для медсестер? Нельзя бороться с этим никакими методами, кроме экономических, никакими запретами или внушениями обычных граждан.


То так!

Еще по советскому помню - не дал списать контрольную - ты гад и сволочь...
Немцы бы еще и препаду сдали..
Тада думал-СВОЛОЧИ они...
Оказывается - умнички!
Как изменить Нацию..?
Пока точно проблематично!
:cry:
дарий
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