Да да да. Виноват. Был такой, вроде хоккеист, или остров?
zorka » Вс 02 дек, 2018 21:50
Эвген звернули на себе увагу. далі буде?
Надеюсь нет. Я закусываю, а то бы давно увидел...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:56
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:58
Сибарит Если рассматривать вопрос с экономической точки зрения: Согласен с каждым словом.
Это я решил пофилосовствовать в воскресный вечер.
Только не юля
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:16
Удивительно,но раша сдалась очень быстро,было бы дело в 15-м,то перекрыли бы нам кислород наглухо,а тут санкции действительно действуют,плохо,что моряков не понятна судьба и корабли пока потеряны,а так конечно реально шок от реакции самой могучей военной страны региона)))
Все ждут выборов,новые санкции очень не к месту экономике встающей с колен,мать у меня приезжала с Крыма,говорит з.п. в Севасе и Феодосии срезают,работать толком негде,попробуй даже на условную минималку в 18000 работу найти,один родственник работает администратором в севасе в торг.центре муссон,так вот у него оклад 28 000,примерно 250 часов в месяц лупашит,почти без выходных,даже пискнуть боится,что ему что-то не нравится,другой очень близкий родственник живёт под москвой,вышел недавно на пенсию(55 лет ),северные,стажа под 40+ лет,насчитали те же 18000,для почти мацквы это очень мало,работал курьером на своём авто,фирма обанкротилась,уже примерно полгода не может найти работу,пахать на стройку нет сил идти,а так никому не нужен пенс штанишки протирать.
Так что как ни крути,а Украина если не выиграла войну,то затянула соперника в клинч,который явно не добавляет сил агрессору,явным и очень ярким примером служит конфликт в чёрном море.
Как был прав президент,когда говорил,что Крым сам захочет вернуться в успешную Украину,в демократическую и развитую,с перспективами,что сами русские будут готовы на жертвы и унижения их самомнения,ради того,что бы санкции,которые им до спины,были сняты.
Что сделал гарант и сделал ли всё возможное для построения сильной Украины,это уже другой вопрос,на который люди и ответят 31-го марта.
Ну а нам остаётся ждать,кто выиграет выборы и что запоёт новый(или старый) президент,куда он потянет в геополитическом плане
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:23
Заголовок громкий.
Суть, в кои-то веки, ему соответствует. На первый взгляд.
Но это Китай, они хитрые и терпеливые.
Давайте рассмотрим дипломатический результат с точки зрения экономики. На первом этапе США в выигрыше. Они получают мощный рынок сбыта, начинают бурно развиваться отрасли, связанные с поставками в Китай. Экономика растет. Вот только экономика в США достаточно свободная. Такие экономики не умеют вовремя останавливаться. Через достаточно непродолжительное время производство перегонит потребности. Начнется спад. Это обычное явление, в нем нет ничего страшного, но если в этот момент Китай сократит закупки, ситуация может стать катастрофичной. Если Китай, для которого решение о закупках является чисто политическим, не допустит собственной зависимости от этих поставок, он обеспечит себе очень серьезный рычаг влияния.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Тут двояко все. Китай и США две огромные экономики, они как чаши весов , все время колеблятся, то одна, то другая перевесит.
Живите своим умом!
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:43
З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:01
Re: Валютный рынок в контексте
Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:17
Об Эвгене лучше всех написал сегодня zРадио:
Не знаю, то ли человек боится, что забанят (или чего похуже ), то ли крепко выпил (но не похоже).
Но при таком изложении, по-моему, обсуждать нечего. Его посты можно истолковывать сильно по-разному - "каждый понимает в меру своей испорченности".
P.s. Честно говоря, ожидал бОльшей поддержки моего вчерашнего поста https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4514150#p4514150.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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