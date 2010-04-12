Додано: Нед 02 гру, 2018 22:16

zzzzzz написав: Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход. Ну вроде тьфу-тьфу что б не сглазить суда пошли через Керченский пролив в на вход и на выход.

Удивительно,но раша сдалась очень быстро,было бы дело в 15-м,то перекрыли бы нам кислород наглухо,а тут санкции действительно действуют,плохо,что моряков не понятна судьба и корабли пока потеряны,а так конечно реально шок от реакции самой могучей военной страны региона)))Все ждут выборов,новые санкции очень не к месту экономике встающей с колен,мать у меня приезжала с Крыма,говорит з.п. в Севасе и Феодосии срезают,работать толком негде,попробуй даже на условную минималку в 18000 работу найти,один родственник работает администратором в севасе в торг.центре муссон,так вот у него оклад 28 000,примерно 250 часов в месяц лупашит,почти без выходных,даже пискнуть боится,что ему что-то не нравится,другой очень близкий родственник живёт под москвой,вышел недавно на пенсию(55 лет ),северные,стажа под 40+ лет,насчитали те же 18000,для почти мацквы это очень мало,работал курьером на своём авто,фирма обанкротилась,уже примерно полгода не может найти работу,пахать на стройку нет сил идти,а так никому не нужен пенс штанишки протирать.Так что как ни крути,а Украина если не выиграла войну,то затянула соперника в клинч,который явно не добавляет сил агрессору,явным и очень ярким примером служит конфликт в чёрном море.Как был прав президент,когда говорил,что Крым сам захочет вернуться в успешную Украину,в демократическую и развитую,с перспективами,что сами русские будут готовы на жертвы и унижения их самомнения,ради того,что бы санкции,которые им до спины,были сняты.Что сделал гарант и сделал ли всё возможное для построения сильной Украины,это уже другой вопрос,на который люди и ответят 31-го марта.Ну а нам остаётся ждать,кто выиграет выборы и что запоёт новый(или старый) президент,куда он потянет в геополитическом плане