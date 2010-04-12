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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7020702170227023

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:43

  Ukrainian написав:
  somilitark написав:
  ihorkyiv написав:Можуть бути стрибки курсу долара, але врешті-решт усе повернеться на недратівливий для виборця рівень.

А можно вернуть на 13,ну хотя бы 20?
А то всё что выше для меня очень чувствительно :?

Откроется рынок земли будет по 20

З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!

Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:17

Об Эвгене лучше всех написал сегодня zРадио:
Слог у вас, однако :) Для более интересных литературных форм, чем комментарий на форуме. Ждем романов :D

Не знаю, то ли человек боится, что забанят (или чего похуже :) ), то ли крепко выпил (но не похоже).
Но при таком изложении, по-моему, обсуждать нечего. Его посты можно истолковывать сильно по-разному - "каждый понимает в меру своей испорченности". :)

P.s. Честно говоря, ожидал бОльшей поддержки моего вчерашнего поста https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4514150#p4514150.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:20

Доброго вечора європатріотам

ЛАД
Хто питав про наш Рамадан - ось вам картінка

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Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:22

Ihor Pavlovycz
Вельми дякую! :D
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 7020702170227023
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