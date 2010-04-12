З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:43
З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:01
Re: Валютный рынок в контексте
Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:17
Об Эвгене лучше всех написал сегодня zРадио:
Не знаю, то ли человек боится, что забанят (или чего похуже ), то ли крепко выпил (но не похоже).
Но при таком изложении, по-моему, обсуждать нечего. Его посты можно истолковывать сильно по-разному - "каждый понимает в меру своей испорченности".
P.s. Честно говоря, ожидал бОльшей поддержки моего вчерашнего поста https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4514150#p4514150.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:20
Доброго вечора європатріотам
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:22
Ihor Pavlovycz
Вельми дякую!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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