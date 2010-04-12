Додано: Нед 02 гру, 2018 23:34

Vitl написав: .........

Соглашусь с тем, что причины далеко не на поверхности.И пресловутый перенос выборов совсем не причина.Реально из всех изменений при ВП, многие просто в текущей ситуации невостребованы, поэтому и кажется мягкость решения.Я вижу три цели для начала.1 - возможность в любой момент востребовать невостребованные пункты уже без необходимости принятия решения.2 - списать многие факторы по ухудшению на возможность агрессии и ажиотаж при ней(курс доллара и т д).3 - реальные пункты ВП, кот востребованы(началась мобилизация на местах, ...). .........Соглашусь с тем, что причины далеко не на поверхности.И пресловутый перенос выборов совсем не причина.Реально из всех изменений при ВП, многие просто в текущей ситуации невостребованы, поэтому и кажется мягкость решения.Я вижу три цели для начала.1 - возможность в любой момент востребовать невостребованные пункты уже без необходимости принятия решения.2 - списать многие факторы по ухудшению на возможность агрессии и ажиотаж при ней(курс доллара и т д).3 - реальные пункты ВП, кот востребованы(началась мобилизация на местах, ...).

Пост куда-то пропал. Учитывая, что никаких нарушений правил в нём не было, а сообщение об удалении не пришло, считаю, что это случайность и повторяю.Для перечисленных целей (причин) срок 1 месяц (из кот. прошло уже 6 дней) явно маловат., Для хоть сколько-нибудь заметного "увеличения обороноспособности страны" 1 месяц - не срок., Ваша ссылка на видео отчасти справедлива, но только отчасти. Подробно разбирать не буду, хочу заметить только одно - следование мнениям этого видео крайне выгодно правящему слою (классу - назовите, как угодно). Отсутствие критики под предлогом "нельзя лить воду на мельницу врага, страна в опасности" - идеальная ситуация для правителей (любых). А для страны это может оказаться опаснее агрессии. Кстати, обвинение всех критиков в проплаченности - аргумент убойный.P.s. Учтите, что некоторые товарищи здесь некоторые Ваши посты тоже могут назвать враждебными и проплаченными., СССР и ЕС всё же несколько отличаются и не только тем, что они с разных сторон границы.