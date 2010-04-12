Хто питав про наш Рамадан - ось вам картінка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:20
Доброго вечора європатріотам
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:22
Ihor Pavlovycz
Вельми дякую!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:34
Пост куда-то пропал. Учитывая, что никаких нарушений правил в нём не было, а сообщение об удалении не пришло, считаю, что это случайность и повторяю.
Для перечисленных целей (причин) срок 1 месяц (из кот. прошло уже 6 дней) явно маловат.
zРадио, Для хоть сколько-нибудь заметного "увеличения обороноспособности страны" 1 месяц - не срок.
prodigy, Ваша ссылка на видео отчасти справедлива, но только отчасти. Подробно разбирать не буду, хочу заметить только одно - следование мнениям этого видео крайне выгодно правящему слою (классу - назовите, как угодно). Отсутствие критики под предлогом "нельзя лить воду на мельницу врага, страна в опасности" - идеальная ситуация для правителей (любых). А для страны это может оказаться опаснее агрессии. Кстати, обвинение всех критиков в проплаченности - аргумент убойный.
P.s. Учтите, что некоторые товарищи здесь некоторые Ваши посты тоже могут назвать враждебными и проплаченными.
flyman, СССР и ЕС всё же несколько отличаются и не только тем, что они с разных сторон границы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 23:48
хорошо а какой смысл читать тему и не спекулировать валютой ?
свинорыл
Додано: Пон 03 гру, 2018 00:00
Додано: Пон 03 гру, 2018 01:04
смысл в том, чтобы регулярно мониторить интересующую тему.
благо, это место пока еще есть, усилия всяких долбанутых на голову дедуганов окончательно засрать местность разбиваются об отеческую заботу ДС о своём детище.
когда у тебя есть активы, номинированные в гривне, или когда есть постоянные гривневые излишки, тогда ты участник рынка в любом случае. даже как покупатель на регулярной основе.
плюс, меня интересует основная валютная пара, а здесь когда-то бывали интересные мысли.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 03 гру, 2018 01:08
плюсиков для счастья не хватает, бедняга?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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