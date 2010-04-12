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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7020702170227023

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:20

Доброго вечора європатріотам

ЛАД
Хто питав про наш Рамадан - ось вам картінка

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Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:22

Ihor Pavlovycz
Вельми дякую! :D
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:34

Пост куда-то пропал. Учитывая, что никаких нарушений правил в нём не было, а сообщение об удалении не пришло, считаю, что это случайность и повторяю.

  Vitl написав:.........
Соглашусь с тем, что причины далеко не на поверхности.И пресловутый перенос выборов совсем не причина.Реально из всех изменений при ВП, многие просто в текущей ситуации невостребованы, поэтому и кажется мягкость решения.Я вижу три цели для начала.1 - возможность в любой момент востребовать невостребованные пункты уже без необходимости принятия решения.2 - списать многие факторы по ухудшению на возможность агрессии и ажиотаж при ней(курс доллара и т д).3 - реальные пункты ВП, кот востребованы(началась мобилизация на местах, ...).

Для перечисленных целей (причин) срок 1 месяц (из кот. прошло уже 6 дней) явно маловат.

zРадио, Для хоть сколько-нибудь заметного "увеличения обороноспособности страны" 1 месяц - не срок.

prodigy, Ваша ссылка на видео отчасти справедлива, но только отчасти. Подробно разбирать не буду, хочу заметить только одно - следование мнениям этого видео крайне выгодно правящему слою (классу - назовите, как угодно). Отсутствие критики под предлогом "нельзя лить воду на мельницу врага, страна в опасности" - идеальная ситуация для правителей (любых). А для страны это может оказаться опаснее агрессии. Кстати, обвинение всех критиков в проплаченности - аргумент убойный.
P.s. Учтите, что некоторые товарищи здесь некоторые Ваши посты тоже могут назвать враждебными и проплаченными. :)

flyman, СССР и ЕС всё же несколько отличаются и не только тем, что они с разных сторон границы. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 23:48

  Yuri_T написав:
  yama написав:а вы не спекуль ? Тогда почему в этой теме ?

я не спекуль. но в этой теме.
стесняюсь спросить: эта тема лишь для спекулей?

хорошо а какой смысл читать тему и не спекулировать валютой ? :shock:
свинорыл
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 00:00

  ЛАД написав:Пост куда-то пропал. Учитывая, что никаких нарушений правил в нём не было, а сообщение об удалении не пришло, считаю, что это случайность и повторяю.

Аналогично. Учитывая, все написанное Вами и дабы не тратить время, продублирую свой вопрос в ЛС.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:04

  yama написав:хорошо а какой смысл читать тему и не спекулировать валютой ? :shock:

смысл в том, чтобы регулярно мониторить интересующую тему.
благо, это место пока еще есть, усилия всяких долбанутых на голову дедуганов окончательно засрать местность разбиваются об отеческую заботу ДС о своём детище.

когда у тебя есть активы, номинированные в гривне, или когда есть постоянные гривневые излишки, тогда ты участник рынка в любом случае. даже как покупатель на регулярной основе.
плюс, меня интересует основная валютная пара, а здесь когда-то бывали интересные мысли.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:08

  ЛАД написав:Честно говоря, ожидал бОльшей поддержки моего вчерашнего поста.

плюсиков для счастья не хватает, бедняга?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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