Аналогично. Учитывая, все написанное Вами и дабы не тратить время, продублирую свой вопрос в ЛС.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 00:00
Додано: Пон 03 гру, 2018 01:04
смысл в том, чтобы регулярно мониторить интересующую тему.
благо, это место пока еще есть, усилия всяких долбанутых на голову дедуганов окончательно засрать местность разбиваются об отеческую заботу ДС о своём детище.
когда у тебя есть активы, номинированные в гривне, или когда есть постоянные гривневые излишки, тогда ты участник рынка в любом случае. даже как покупатель на регулярной основе.
плюс, меня интересует основная валютная пара, а здесь когда-то бывали интересные мысли.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 03 гру, 2018 01:08
плюсиков для счастья не хватает, бедняга?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:08
Странно, рынок почти не отреагировал на договорённость Трампа и Си...
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:09
... ну що, сьогодні піду виясняти!
Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.
Для цього просимо Вас до 10.12.2018р. звернутись до найближчого відділення ##### Банку.
У випадку непроходження Вами відповідної процедури Банк має право припинити проведення операцій за Вашими рахунками до моменту отримання від Вас відповідної інформації.
Дякуємо за Ваше розуміння та сподіваємось на подальшу співпрацю.
*вимоги п. 2 ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:10
Re: Валютный рынок в контексте
... а кому теж приходили такі "листи щастя"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21
Re: Валютный рынок в контексте
Нічого собі у Вас магазин "запчастин"))) "Новичком" з під прилавка підторговуєте?)
Від Привата були подібні, але здається без ст.10. Їхній корезоїд постійно губив скан-копію ІПН, відправляв 2 рази за рік.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:27
рынок земли это "жупел", согласен с Qwerty-земля на 85% під власниками.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:38
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:43
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