RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7020702170227023>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 00:00

  ЛАД написав:Пост куда-то пропал. Учитывая, что никаких нарушений правил в нём не было, а сообщение об удалении не пришло, считаю, что это случайность и повторяю.

Аналогично. Учитывая, все написанное Вами и дабы не тратить время, продублирую свой вопрос в ЛС.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:04

  yama написав:хорошо а какой смысл читать тему и не спекулировать валютой ? :shock:

смысл в том, чтобы регулярно мониторить интересующую тему.
благо, это место пока еще есть, усилия всяких долбанутых на голову дедуганов окончательно засрать местность разбиваются об отеческую заботу ДС о своём детище.

когда у тебя есть активы, номинированные в гривне, или когда есть постоянные гривневые излишки, тогда ты участник рынка в любом случае. даже как покупатель на регулярной основе.
плюс, меня интересует основная валютная пара, а здесь когда-то бывали интересные мысли.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13373
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 01:08

  ЛАД написав:Честно говоря, ожидал бОльшей поддержки моего вчерашнего поста.

плюсиков для счастья не хватает, бедняга?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13373
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:08

Странно, рынок почти не отреагировал на договорённость Трампа и Си...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:09

... ну що, сьогодні піду виясняти!

Шановний клієнт, Вам необхідно актуалізувати Ваші ідентифікаційні дані*.

Для цього просимо Вас до 10.12.2018р. звернутись до найближчого відділення ##### Банку.

У випадку непроходження Вами відповідної процедури Банк має право припинити проведення операцій за Вашими рахунками до моменту отримання від Вас відповідної інформації.

Дякуємо за Ваше розуміння та сподіваємось на подальшу співпрацю.

*вимоги п. 2 ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 19.10.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:10

Re: Валютный рынок в контексте

... а кому теж приходили такі "листи щастя"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 19.10.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:21

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:*вимоги п. 2 ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Нічого собі у Вас магазин "запчастин"))) "Новичком" з під прилавка підторговуєте?)
Від Привата були подібні, але здається без ст.10. Їхній корезоїд постійно губив скан-копію ІПН, відправляв 2 рази за рік.
stryzhko
 
Повідомлень: 473
З нами з: 04.10.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:27

  козак написав:
  Qwerty написав:З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!

Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?


рынок земли это "жупел", согласен с Qwerty-земля на 85% під власниками.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4380
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:38

  Долярчик написав:... а кому теж приходили такі "листи щастя"?


Приват банк,проходили...если паспорт меняли или фото вклеевали тогда через месяц после даты изменения,а так раз в год...я в этом году уже 2 раза там был....
komant733
 
Повідомлень: 142
З нами з: 07.03.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:43

  edvardd написав:Странно, рынок почти не отреагировал на договорённость Трампа и Си...

Кроме евро - 1,1378 +0,0061 +0,54% и золота - 1.236,50 +10,50 +0,86%
сосед
 
Повідомлень: 134
З нами з: 01.08.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7020702170227023>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prodigy, skorpio123, Tolevas, Долярчик і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1384, 1385, 1386
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13852 1579118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 09:56
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1376136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.