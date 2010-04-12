Кредиты закрыли, кешбеки получили, в $ вышли - теперь можно резко вверх.
Вангую, до конца недели 29+ будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:49
Re: Валютный рынок в контексте
Кредиты закрыли, кешбеки получили, в $ вышли - теперь можно резко вверх.
Вангую, до конца недели 29+ будет.
Додано: Пон 03 гру, 2018 09:55
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:02
Доброе утро.
Думаю , скорее всего , после новостей о договоре, о не введении пошлин на американские товары,между США и Китаем ,доллар до марта не будет дергаться особо.
Пока на три месяца (срок договора).
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:04
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 декабря с уровней: доллар – 28,00/28,35 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 15,0 коп.
Евро по сравнению с 30 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 ноября по спросу не изменился, по предложению понизился на 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1340, повысившись до $1,1373 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1377 на открытии торгов в Европе.
Дата: 03 декабря 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,25/28,30 UAH/USD
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB
US
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:05
дядя Caша
7км 28,20-28,25
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:07
Для троллинга и выливания на других собственной желчи ты здесь.
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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