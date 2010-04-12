Додано: Пон 03 гру, 2018 10:04

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 декабря с уровней: доллар – 28,00/28,35 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 15,0 коп.



Евро по сравнению с 30 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 ноября по спросу не изменился, по предложению понизился на 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1340, повысившись до $1,1373 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1377 на открытии торгов в Европе.





Дата: 03 декабря 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,25/28,30 UAH/USD

€ – 32,05/32,15 UAH/EUR

RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB



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