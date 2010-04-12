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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7020702170227023

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

Кредиты закрыли, кешбеки получили, в $ вышли - теперь можно резко вверх.
Вангую, до конца недели 29+ будет.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:55

"Семен" - агент кремля?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:02

  ukrprom2014 написав:Кредиты закрыли, кешбеки получили, в $ вышли - теперь можно резко вверх.
Вангую, до конца недели 29+ будет.


Доброе утро.
Думаю , скорее всего , после новостей о договоре, о не введении пошлин на американские товары,между США и Китаем ,доллар до марта не будет дергаться особо.
Пока на три месяца (срок договора).
холява
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:04

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 декабря с уровней: доллар – 28,00/28,35 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 15,0 коп.

Евро по сравнению с 30 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 ноября по спросу не изменился, по предложению понизился на 20 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1340, повысившись до $1,1373 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1377 на открытии торгов в Европе.


Дата: 03 декабря 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,25/28,30 UAH/USD
€ – 32,05/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,422 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:05

дядя Caша

7км 28,20-28,25
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:07

  Yuri_T написав:
  yama написав:хорошо а какой смысл читать тему и не спекулировать валютой ? :shock:

смысл в том, чтобы регулярно мониторить интересующую тему.
благо, это место пока еще есть, усилия всяких долбанутых на голову дедуганов окончательно засрать местность разбиваются об отеческую заботу ДС о своём детище.

когда у тебя есть активы, номинированные в гривне, или когда есть постоянные гривневые излишки, тогда ты участник рынка в любом случае. даже как покупатель на регулярной основе.
плюс, меня интересует основная валютная пара, а здесь когда-то бывали интересные мысли.


Для троллинга и выливания на других собственной желчи ты здесь.
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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