Похоже, утреннее непродолжительное «зеленое» ралли оказалось неуверенной попыткой спекулянтов превентивно поднять цену «американца», чтобы подороже его продать. К 10.41 Киева цены СКВ вернулись на уровни открытия (28,17/28,20 UAH/USD) стараниями появившихся продаж доллара.
Дата: 03 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 28,17/28,21 UAH/USD EUR 32,00/32,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.
Дата: 03 декабря 2018 г. на 10.45 Рынок Запорожья:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.
Это предположение о превентивности действий валютных спекулянтов нашло еще одно подтверждение около 11.01 Киева, когда цена «американца» на межбанке , продолжая снижение, оказалась на отметке 28,16/28,18 UAH/USD.
По состоянию на 11.23 доллар на межбанке , приостановив снижение, замер на цифре 28,16/28,18 UAH/USD. В паре доллар-гривня относительное равновесие спроса и предложения.
Утреннее «зеленое» ралли, спровоцированное спекулянтами для последующей продажи СКВ по завешенной цене, прерванное объемными оферами доллара после 10.40 Киева, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Перес де Куэльяр написав:Вітаюсь з усіма. Панове з Курс.com.ua реєструйтесь на finance.ua.Я знаю що ви читаєте тут, кому цікаво подискутувати в прогнозуванні курсу доляра, приєднуйтесь друзі. Будь ласка прошу, не соромимся.
01.12.2018 в 22:54, Перес де Куэльяр сказал: Я міркував над стратегією, тому вирішив так діяти. В минулі роки зливав по-етапно, бо зростання було помірним і визначивши для себе біля пікові позначки діяв і вдало. Цей рік, ця стратегія не працює, коливання короткострокові не стійкі, які зразу змінюються неглибокими корекціями, але й бачили зальот на 30 і вище. Тому частку 20% що злив по 28.80 залишу цю гривню, відкуплятись не буду, бо можливо туди і не дійдемо в цьому році , також залишаю 30% валюти на випадок форс-мажор, а для наступних коротких коливань гратиму разово 50%-ма відсотками валюти, бо грати на всю "катлету" ризиковано не вирахуєш пік і потім "жувати сіно" в ситуації форс-мажор теж не хочеться MPA Member +Подписчик Опубликовано: 10:45 Добрий ранок, шановні форумчани.
Яка Ваша думка, після переходу в гривню під час зимового піку, чи доцільно розміщувати гривню на депозит 3-6 міс.? Чи краще тримати під рукою і відкуповувати $ до березня?
Доброго ранку. Дякую за запитання. Відповім тут, бо трохи запроторений, комусь заважаю. Можливо пік курсу вже позаду, який зріс на паніці від подій на Азові та введення ВС, зараз ринок стабілізувався, та під цілковитим наглядом Регулятора і від нього залежить відпустить доляр зростати, чи ні своїми діями в регулюваннІ ринку А тепер давайте поміркуємо, на готівці доляр може вистрелити тільки від політично-військових факторів в іншому випадку це будуть тільки незначні коливання.Ви наприклад перейдете в гривню в зимовий час і плануєте депозит, але ризик форс-можор залишається, так?. Тому на мою думку треба дочекатися відміну ВС, а потім вирішувати куди прилаштувати гривню, але б я радив поточний рахунок для вільного доступу до власних коштів і вчасного реагування на всякого роду негативних подій. Якщо період до березня пройде спокійно Ви нічого не втратите, сезонне зниження курсу + відсотки і доступ до власних заощаджень.