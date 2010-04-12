Додано: Пон 03 гру, 2018 11:34

Перес де Куэльяр написав: Вітаюсь з усіма. Панове з Курс.com.ua реєструйтесь на finance.ua.Я знаю що ви читаєте тут, кому цікаво подискутувати в прогнозуванні курсу доляра, приєднуйтесь друзі. Будь ласка прошу, не соромимся. Вітаюсь з усіма. Панове з Курс.com.ua реєструйтесь на finance.ua.Я знаю що ви читаєте тут, кому цікаво подискутувати в прогнозуванні курсу доляра, приєднуйтесь друзі. Будь ласка прошу, не соромимся.





01.12.2018 в 22:54, Перес де Куэльяр сказал:

Я міркував над стратегією, тому вирішив так діяти. В минулі роки зливав по-етапно, бо зростання було помірним і визначивши для себе біля пікові позначки діяв і вдало. Цей рік, ця стратегія не працює, коливання короткострокові не стійкі, які зразу змінюються неглибокими корекціями, але й бачили зальот на 30 і вище. Тому частку 20% що злив по 28.80 залишу цю гривню, відкуплятись не буду, бо можливо туди і не дійдемо в цьому році , також залишаю 30% валюти на випадок форс-мажор, а для наступних коротких коливань гратиму разово 50%-ма відсотками валюти, бо грати на всю "катлету" ризиковано не вирахуєш пік і потім "жувати сіно" в ситуації форс-мажор теж не хочеться

MPA

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Опубликовано: 10:45

Добрий ранок, шановні форумчани.



Яка Ваша думка, після переходу в гривню під час зимового піку, чи доцільно розміщувати гривню на депозит 3-6 міс.? Чи краще тримати під рукою і відкуповувати $ до березня?

Доброго ранку. Дякую за запитання. Відповім тут, бо трохи запроторений, комусь заважаю. Можливо пік курсу вже позаду, який зріс на паніці від подій на Азові та введення ВС, зараз ринок стабілізувався, та під цілковитим наглядом Регулятора і від нього залежить відпустить доляр зростати, чи ні своїми діями в регулюваннІ ринку А тепер давайте поміркуємо, на готівці доляр може вистрелити тільки від політично-військових факторів в іншому випадку це будуть тільки незначні коливання.Ви наприклад перейдете в гривню в зимовий час і плануєте депозит, але ризик форс-можор залишається, так?.Тому на мою думку треба дочекатися відміну ВС, а потім вирішувати куди прилаштувати гривню, але б я радив поточний рахунок для вільного доступу до власних коштів і вчасного реагування на всякого роду негативних подій. Якщо період до березня пройде спокійно Ви нічого не втратите, сезонне зниження курсу + відсотки і доступ до власних заощаджень.