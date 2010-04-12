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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:36
Долярчик написав:
..... коротше..... заповнив анкетку у відділенні... - переважно були пункти, чи немаю я чогось в США (майно/рахунки...)
.... чим займаюсь/які доходи і т. п.
... але, менеджерка казала, щоб я до того серйозно не відносивсь, бо(з її слів) - "... там пишіть що хочете.... це і так ніхто перевіряти не буде!"
"фількіна грамота"©®™
Если Вы не налоговый резидент США то да. Иначе - проверяют, но уже не на нашей стороне
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:44
Привет из Днепра-3
Похоже, утреннее непродолжительное «зеленое» ралли оказалось неуверенной попыткой спекулянтов превентивно поднять цену «американца», чтобы подороже его продать. К 10.41 Киева цены СКВ вернулись на уровни открытия (28,17/28,20 UAH/USD) стараниями появившихся продаж доллара.
Дата: 03 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 28,17/28,21 UAH/USD
EUR 32,00/32,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.
Дата: 03 декабря 2018 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,15/28,28 UAH/USD
€ 31,90/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,423 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:48
... ну і це не Бегемот... а І.д.е.я.....- просто, пару тижнів тому перейшов 150К по депозитах у них(а ця цифра, здається, для фінмоніторингу, як червона ганчірка для бика)
... я, взагалі, щось погарячкував, і перейшов фонд на пару тисяч(~7К) - тепер чекаю кінця січня, щоб забрати один з депо(~25К)
- тепер "сиджу і тримчу"©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:56
Долярчик написав:
... а кому теж приходили такі "листи щастя"?
Мне от Привата.
Сходил в отделение, они сфотографировали паспорт, и всё.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Пон 03 гру, 2018 10:57
Бонджорно!
2829 продаем, немного вниз посматриваем вслед за Киевом!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:02
не, уже 2827
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:05
Привет из Днепра-4
Это предположение о превентивности действий валютных спекулянтов нашло еще одно подтверждение около 11.01 Киева, когда цена «американца» на межбанке , продолжая снижение, оказалась на отметке 28,16/28,18 UAH/USD.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:30
10/20
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:31
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.23 доллар на межбанке , приостановив снижение, замер на цифре 28,16/28,18 UAH/USD. В паре доллар-гривня относительное равновесие спроса и предложения.
Утреннее «зеленое» ралли, спровоцированное спекулянтами для последующей продажи СКВ по завешенной цене, прерванное объемными оферами доллара после 10.40 Киева, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:34
Перес де Куэльяр написав:
Вітаюсь з усіма. Панове з Курс.com.ua реєструйтесь на finance.ua.Я знаю що ви читаєте тут, кому цікаво подискутувати в прогнозуванні курсу доляра, приєднуйтесь друзі. Будь ласка прошу, не соромимся.
01.12.2018 в 22:54, Перес де Куэльяр сказал:
Я міркував над стратегією, тому вирішив так діяти. В минулі роки зливав по-етапно, бо зростання було помірним і визначивши для себе біля пікові позначки діяв і вдало. Цей рік, ця стратегія не працює, коливання короткострокові не стійкі, які зразу змінюються неглибокими корекціями, але й бачили зальот на 30 і вище. Тому частку 20% що злив по 28.80 залишу цю гривню, відкуплятись не буду, бо можливо туди і не дійдемо в цьому році , також залишаю 30% валюти на випадок форс-мажор, а для наступних коротких коливань гратиму разово 50%-ма відсотками валюти, бо грати на всю "катлету" ризиковано не вирахуєш пік і потім "жувати сіно" в ситуації форс-мажор теж не хочеться
MPA
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Опубликовано: 10:45
Добрий ранок, шановні форумчани.
Яка Ваша думка, після переходу в гривню під час зимового піку, чи доцільно розміщувати гривню на депозит 3-6 міс.? Чи краще тримати під рукою і відкуповувати $ до березня?
Доброго ранку. Дякую за запитання. Відповім тут, бо трохи запроторений, комусь заважаю. Можливо пік курсу вже позаду, який зріс на паніці від подій на Азові та введення ВС, зараз ринок стабілізувався, та під цілковитим наглядом Регулятора і від нього залежить відпустить доляр зростати, чи ні своїми діями в регулюваннІ ринку А тепер давайте поміркуємо, на готівці доляр може вистрелити тільки від політично-військових факторів в іншому випадку це будуть тільки незначні коливання.Ви наприклад перейдете в гривню в зимовий час і плануєте депозит, але ризик форс-можор залишається, так?.
Тому на мою думку треба дочекатися відміну ВС, а потім вирішувати куди прилаштувати гривню, але б я радив поточний рахунок для вільного доступу до власних коштів і вчасного реагування на всякого роду негативних подій. Якщо період до березня пройде спокійно Ви нічого не втратите, сезонне зниження курсу + відсотки і доступ до власних заощаджень.
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Перес де Куэльяр
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