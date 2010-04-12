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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:51
7км 28,15/17-28,22
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:02
Привет из Днепра-6
Около 11.55 Киева котировки безналичного доллара на межбанке , воспользовавшись равновесием спроса и предложения, заметно сузили спред, консолидировались на уровне 28,165/28,175 UAH/USD.
Дата: 03 декабря 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,20/28,25 UAH/USD
€ – 32,00/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
US
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:21
Привет из Днепра-7
Около 12.16 котировки безналичного доллара на межбанке , прекратив снижение и немного отскочив, обосновались на отметке 28,17/28,18 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,44 коп., составив 28,1767 UAH/USD.
На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.
Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
US
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