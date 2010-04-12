Додано: Пон 03 гру, 2018 13:14

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.

Не исключено, в этом снижении поучаствовал регулятор, продав 30 ноября свои депосертификаты на 10,345 млрд. грн.



Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,18/28,23 UAH/USD.



Подтверждая попытку разворота рынка безналичного доллара вверх, котировки «американца» на межбанке около 10.16 снова приподнялись к 28,19/28,23 UAH/USD.



Похоже, утреннее непродолжительное «зеленое» ралли оказалось неуверенной попыткой спекулянтов превентивно поднять цену «американца», чтобы подороже его продать. К 10.41 Киева цены СКВ вернулись на уровни открытия (28,17/28,20 UAH/USD) стараниями появившихся продаж доллара.



Это предположение о превентивности действий валютных спекулянтов нашло еще одно подтверждение около 11.01 Киева, когда цена «американца» на межбанке , продолжая снижение, оказалась на отметке 28,16/28,18 UAH/USD.



По состоянию на 11.23 доллар на межбанке , приостановив снижение, замер на цифре 28,16/28,18 UAH/USD. В паре доллар-гривня относительное равновесие спроса и предложения.



Утреннее «зеленое» ралли, спровоцированное спекулянтами для последующей продажи СКВ по завешенной цене, прерванное объемными оферами доллара после 10.40 Киева, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.55 Киева котировки безналичного доллара на межбанке , воспользовавшись равновесием спроса и предложения, заметно сузили спред, консолидировались на уровне 28,165/28,175 UAH/USD.



Около 12.16 котировки безналичного доллара на межбанке , прекратив снижение и немного отскочив, обосновались на отметке 28,17/28,18 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,44 коп., составив 28,1767 UAH/USD.



По состоянию на 12.56 на межбанке котировки доллара вернулись к цифре 28,165/28,175 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 декабря с уровней: доллар – 28,00/28,35 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 15,0 коп.



Евро по сравнению с 30 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 ноября по спросу не изменился, по предложению понизился на 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1340, повысившись до $1,1373 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1377 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.



По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,30 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,422 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,21 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,21 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 31,80/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/26,25 UAH/USD, розница – 28,15/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,28 UAH/USD; евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.



Как и предполагалось, в начале декабря, на первых торгах новой недели, курс безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлил свою коррекцию. Нисходящий тренд безналичного «американца» сходит на нет, «предвкушая» скорое появление на валютном межбанке нерезидентов у которых стартует сезон репатриации дивидендов.

Последний в контексте введения Киевом военного положения в десяти приграничных областях, обещает быть «интересным».



Как мы указывали ранее, фондовый рынок значительнее, чем валюта, реагирует на всевозможные обострения. Акции считаются рисковым активом, а облигации страны, которая ввела ВП, становятся мишенью спекулянтов, шантажирующих Минфин уровнем доходности.



Так или иначе, смена тренда на рынке безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий» в секторе доллара высоковероятна, хотя, представляется, все произойдет без особого «надрыва» и резких курсовых скачков.



US