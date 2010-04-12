Додано: Пон 03 гру, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 16,81 коп., на торгах понедельника повысился на 5,01 коп., оказавшись на уровне 28,1727 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,44 коп., составил 28,1767 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,18/28,23, а спустя 10 минут, доллар, сохранив восходящий тренд, закрепился на отметке 28,19/28,23 UAH/USD.



Среди участников сессии мало кто поверил в серьезность намерений поднимающих цены спекулянтов. Дело в том, что нерезиденты, у которых обычно в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов, нынче не проявляли активности, зато мелкими лотами наверх СКВ «тащили» экспортеры, планирую затем продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже.



Дальнейшее развитие событий на межбанке подтвердило эту гипотезу - уже около 10.38 на фоне стартовавших объемных продаж, доллар инициировал нисходящий тренд, начав с отметки 28,17/28,20, а спустя 22 минуты, «американец» упал к 28,16/28,18 UAH/USD.

В дальнейшем, до перерыва на обед безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,16-17/28,175-180 UAH/USD.



С 13.20 безналичный «американец» консолидировался на отметке 28,16/28,18 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка .



В районе отметки 28,16/28,18 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 03 декабря.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1727 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,38% с 28,0672 UAH/USD до 28,1727 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 декабря, сохранив, но замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок продолжал «исправлять» спекулятивную перекупленность доллара на более ранних торгах. В течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.



Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами сохранилась избыточная заметная ликвидность СКВ, которая сопровождалась нарастанием проблем на рынке гривневого ресурса. Последнее подтвердилось падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.



В-третьих, Казначейство свернуло компенсацию НДС, заставляя игроков расставаться с долларом ради гривни на текущие расходы.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса упала ликвидность нацвалюты, ограничивая возможности потенциальных покупателей СКВ.



Во-вторых, экспортеры, в расчете на близкий старт сезона репатриации дивидендов нерезидентами, все-таки продолжали придерживать доллар, надеясь на его скорое подорожание.



В-третьих, дебют новой недели, особенна в первые торги нового месяца очень редко радует игроков ликвидностью «синдром понедельника».



Дата: 03 декабря 2018 г. 16.11

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,13/28,18 UAH/USD (с утра 28,17/28,21 UAH/USD, к полудню 28,15/28,20 UAH/USD)

€ 31,95/32,03 UAH/EUR (с утра 32,00/32,21 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,15 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности реальных сделок из-за транспортного коллапса в столице.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.



После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.



Равновесие покупок и продаж по итогам понедельника удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «тройку с плюсом», констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии. Дилеры столицы во много винят в этом регрессе дорожные пробки, дефицит гривни и «синдром понедельника»





Дата: 03 декабря 2018 г. на 16.15



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,20/28,24 UAH/USD (с утра - 28,25/28,30 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,25 UAH/USD)

€ – 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,15 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)

RUB 0,419/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)



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