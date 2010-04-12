1 315євро*4тижні=1260євро в місяць
2 Моя рідна сестра має польське громадянство і працюючи в Польщі офіційно отримує 500 доларів
3 Питання на засипку
Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:50
1 315євро*4тижні=1260євро в місяць
2 Моя рідна сестра має польське громадянство і працюючи в Польщі офіційно отримує 500 доларів
3 Питання на засипку
Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:52
Re: Валютный рынок в контексте
Вы не верите сообщил министру иностранных дел Польши Яцек Чапутович?
Он привел цифры официальной, я так понимаю налоговой, статистики
и это пройдет
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:56
1 Я не збираюсь когось звинувачувати
2 Є різні варіанти пояснень
Як варіант - журналіст який це писав замість місяць-написав тиждень....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:57
Відкрийте,наприклад,сайт Ворк.юа,подивіться там роботу в Польщі.Як правило - 10-12 злотих в годину.Дуже рідко - більше.Поразуйте це на наші.
Якщо середня зарплата українців в Польщі була б так як пише міністр з Польщі,то туди б виїхало не 2,а 12 млн.українців.
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:02
3 Я забив в Гуглі запит
.І гугль не знайшов жодного першоджерела про 315 євро
Ці 315євро/тиждень , всюди зявляються в твітері,інших форумах...
Не вірите - гляньте самі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:10
строители
55 860 грн / месяц
49 000 грн или Заробітна плата 1000-1500€ за місяць.
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слесаря
42 500 грн. ( 1 518 $ / 1 341 € )
36 200 грн. ( 1 293 $ / 1 142 € )
и это пройдет
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:42
это маркетинговый ход(скрытая реклама) министра
такие зарплаты (в среднем ) у поляков 315-370 евро в неделю
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:50
[quote="4515823:tea"]
Здравствуйте.
Совсем недавно был с поездкой по нескольким странам Европы.
Был в Варшаве...проживал в районе Мотокове , ост. трамвая парк Дрейзера (10,18,35 маршр)вниз ,где частные дома.
Общался с очень многими соотечественниками.
Начну с объявления в трамвае.
Водитель трамвая 3700 зл.
Техн. по обсл.поездн.сост 2900.
Обслуж.перс.уборщ. от 2300 до 2700.
Полный официал , плюс страховка , плюс какие то выгоды(я не вчитывался).
Официантка в ресторане ,наша соотечественница 2600.
Платит за двухкомнатную квартиру 1600 на пару с соседкой по квартире (польская студентка).
Зимой доплачивают еще 250 зл. с человека.
Домой не высылает ничего.
Дополнительный заработок -рисует картины и продает.
Собственно по этому и подошел, не бесталанна.
Наносит скрины своих картин на футболки и продает , прибыль более существенна чем от картин.
Учиться по выходным где то , чтоб получить карту побутову и остаться.
Домой вообще не хочет !Даже не скучает.
Да, проживает за музеем Шопена.(Кто знает , это почти самый центр,недалеко от."Бристоль".
Извините , что забрал время.
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:00
Ви б спочатку спробували зрозуміти суть мною написаного- а вже тільки після того як зрозумієте-кидались розвінчувати...
Я написав що в жодному першоджерелі не присутні відразу два значення
Прізвище міністра і його слова про заробіток в 315 євро тиждень
Так що деколи бажання понатискати клавіші перетворює нас в неадекватів.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 гру, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:00
Доброго дня.Ви б щось Юрію61 підшукали б.Тепер його в Україні нічого не тримає.
Вчора писав - До сих пір не вірю,що Ксюхи немає.
Каже - писав їй в приватні повідомлення.
Каже - хотів затусити.
Каже - хотів перевезти О_О з Харкова в Балаклею в свій маленький будиночок,наклепати четверо дітей.
А тут он воно шо.За ніком О_О не дівчина 36 років (нагадаю,Юрій61 щонайменше на 20 років старший)а бородатий дядько.
Тут в будь-кого депресія може трапитись.
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