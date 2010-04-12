Додано: Пон 03 гру, 2018 17:50

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Здравствуйте.

Совсем недавно был с поездкой по нескольким странам Европы.

Был в Варшаве...проживал в районе Мотокове , ост. трамвая парк Дрейзера (10,18,35 маршр)вниз ,где частные дома.

Общался с очень многими соотечественниками.

Начну с объявления в трамвае.

Водитель трамвая 3700 зл.

Техн. по обсл.поездн.сост 2900.

Обслуж.перс.уборщ. от 2300 до 2700.

Полный официал , плюс страховка , плюс какие то выгоды(я не вчитывался).



Официантка в ресторане ,наша соотечественница 2600.

Платит за двухкомнатную квартиру 1600 на пару с соседкой по квартире (польская студентка).

Зимой доплачивают еще 250 зл. с человека.

Домой не высылает ничего.

Дополнительный заработок -рисует картины и продает.

Собственно по этому и подошел, не бесталанна.

Наносит скрины своих картин на футболки и продает , прибыль более существенна чем от картин.



Учиться по выходным где то , чтоб получить карту побутову и остаться.

Домой вообще не хочет !Даже не скучает.

Да, проживает за музеем Шопена.(Кто знает , это почти самый центр,недалеко от."Бристоль".

Извините , что забрал время.