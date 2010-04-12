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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7025702670277028>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:50

  ЧИА написав:а вот теперь вопрос - что неправильного в
1 315євро*4тижні=1260євро в місяць
2 Моя рідна сестра має польське громадянство і працюючи в Польщі офіційно отримує 500 доларів
3 Питання на засипку
Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:52

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?

Вы не верите сообщил министру иностранных дел Польши Яцек Чапутович?
Он привел цифры официальной, я так понимаю налоговой, статистики
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:56

  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?
Вы не верите сообщил министру иностранных дел Польши Яцек Чапутович?
Он привел цифры официальной, я так понимаю налоговой, статистики
1 Я не збираюсь когось звинувачувати
2 Є різні варіанти пояснень
Як варіант - журналіст який це писав замість місяць-написав тиждень....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:57

  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?

Вы не верите сообщил министру иностранных дел Польши Яцек Чапутович?
Он привел цифры официальной, я так понимаю налоговой, статистики

Відкрийте,наприклад,сайт Ворк.юа,подивіться там роботу в Польщі.Як правило - 10-12 злотих в годину.Дуже рідко - більше.Поразуйте це на наші.
Якщо середня зарплата українців в Польщі була б так як пише міністр з Польщі,то туди б виїхало не 2,а 12 млн.українців.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:02

  tea написав:
  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?
Вы не верите сообщил министру иностранных дел Польши Яцек Чапутович?
Он привел цифры официальной, я так понимаю налоговой, статистики
Відкрийте,наприклад,сайт Ворк.юа,подивіться там роботу в Польщі.Як правило - 10-12 злотих в годину.Дуже рідко - більше.Поразуйте це на наші.
Якщо середня зарплата українців в Польщі була б так як пише міністр з Польщі,то туди б виїхало не 2,а 12 млн.українців.
3 Я забив в Гуглі запит
315 евро в неделю. Об этом на заседании украинско-польского форума партнерства сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
.І гугль не знайшов жодного першоджерела про 315 євро
Ці 315євро/тиждень , всюди зявляються в твітері,інших форумах...
Не вірите - гляньте самі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:10

  budivelnik написав:3 Я забив в Гуглі запит
315 евро в неделю. Об этом на заседании украинско-польского форума партнерства сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
.І гугль не знайшов жодного першоджерела про 315 євро Не вірите - гляньте самі.

строители
https://www.ria.com/vacancies-rabota-v- ... 71308.html
55 860 грн / месяц
https://www.ria.com/vacancies-mayster-s ... 43381.html
49 000 грн или Заробітна плата 1000-1500€ за місяць.
==
слесаря
https://besplatka.ua/obyavlenie/rabota- ... she-0628e6
42 500 грн. ( 1 518 $ / 1 341 € )
https://besplatka.ua/obyavlenie/polsha- ... iki-1dcb6b
36 200 грн. ( 1 293 $ / 1 142 € )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:42

  ЧИА написав:
  budivelnik написав:Якщо гастарбайтери в середньому отримують в 2-3 рази більше поляків - це можливо ?

Вы не верите сообщил министру иностранных дел Польши Яцек Чапутович?
Он привел цифры официальной, я так понимаю налоговой, статистики


это маркетинговый ход(скрытая реклама) министра

такие зарплаты (в среднем ) у поляков 315-370 евро в неделю
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:50

DEL
Востаннє редагувалось холява в Пон 03 гру, 2018 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:00

  ЧИА написав:
  budivelnik написав:3 Я забив в Гуглі запит
315 евро в неделю. Об этом на заседании украинско-польского форума партнерства сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
.І гугль не знайшов жодного першоджерела про 315 євро Не вірите - гляньте самі.
строители
https://www.ria.com/vacancies-rabota-v- ... 71308.html
55 860 грн / месяц
https://www.ria.com/vacancies-mayster-s ... 43381.html
49 000 грн или Заробітна плата 1000-1500€ за місяць.
==
слесаря
https://besplatka.ua/obyavlenie/rabota- ... she-0628e6
42 500 грн. ( 1 518 $ / 1 341 € )
https://besplatka.ua/obyavlenie/polsha- ... iki-1dcb6b
36 200 грн. ( 1 293 $ / 1 142 € )
Ви б спочатку спробували зрозуміти суть мною написаного- а вже тільки після того як зрозумієте-кидались розвінчувати...
Я написав що в жодному першоджерелі не присутні відразу два значення
Прізвище міністра і його слова про заробіток в 315 євро тиждень
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 гру, 2018 18:15, всього редагувалось 2 разів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:03

Re: Валютный рынок в контексте

"99% что матч Шахтер-Лион не состоится в Харькове. Уефа не хочет проводить матчи в областях с военным положением."

В соц сетях встретилась инфа
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