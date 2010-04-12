tea написав:Был в Варшаве...проживал в районе Мотокове , ост. трамвая парк Дрейзера (10,18,35 маршр)вниз ,где частные дома. Общался с очень многими соотечественниками. Начну с объявления в трамвае. Водитель трамвая 3700 зл. Техн. по обсл.поездн.сост 2900. Обслуж.перс.уборщ. от 2300 до 2700.
Доброго дня.Ви б щось Юрію61 підшукали б.Тепер його в Україні нічого не тримає. Вчора писав - До сих пір не вірю,що Ксюхи немає. Каже - писав їй в приватні повідомлення. Каже - хотів затусити. Каже - хотів перевезти О_О з Харкова в Балаклею в свій маленький будиночок,наклепати четверо дітей. А тут он воно шо.За ніком О_О не дівчина 36 років (нагадаю,Юрій61 щонайменше на 20 років старший)а бородатий дядько. Тут в будь-кого депресія може трапитись.
ДС даже знает у кого эта депрессия случится, если этот имярек не прекратит флуд.