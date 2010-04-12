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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7025702670277028

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:04

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Был в Варшаве...проживал в районе Мотокове , ост. трамвая парк Дрейзера (10,18,35 маршр)вниз ,где частные дома.
Общался с очень многими соотечественниками.
Начну с объявления в трамвае.
Водитель трамвая 3700 зл.
Техн. по обсл.поездн.сост 2900.
Обслуж.перс.уборщ. от 2300 до 2700.

Доброго дня.Ви б щось Юрію61 підшукали б.Тепер його в Україні нічого не тримає.
Вчора писав - До сих пір не вірю,що Ксюхи немає.
Каже - писав їй в приватні повідомлення. :oops:
Каже - хотів затусити. :mrgreen:
Каже - хотів перевезти О_О з Харкова в Балаклею в свій маленький будиночок,наклепати четверо дітей. :oops:
А тут он воно шо.За ніком О_О не дівчина 36 років (нагадаю,Юрій61 щонайменше на 20 років старший)а бородатий дядько.
Тут в будь-кого депресія може трапитись.


ДС даже знает у кого эта депрессия случится, если этот имярек не прекратит флуд.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:39

холява

И в Италии, и в Бразилии побывали с тобой
Солнца вроде бы изобилие, только тянет домой,
Эх, сколько видано, эх, перевидано
Воздух Родины, он особенный, не надышишься им
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:31

Re: Валютный рынок в контексте

  serega_rubin написав:Как я и обещал ВТБанка накрылась ФГВшкой. Я считаю, именно риск новой волны банкопада наиболее опасным для нашей экономики в ближайшее время.

.... ВТВ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:31

Re: Валютный рынок в контексте

Слушна думка для ДолЯрчика:
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"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:32

Re: Валютный рынок в контексте

Долярчик написав:
  serega_rubin написав:Как я и обещал ВТБанка накрылась ФГВшкой. Я считаю, именно риск новой волны банкопада наиболее опасным для нашей экономики в ближайшее время.

.... ВТВ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)
Это первый банк с ВА с начала года.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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