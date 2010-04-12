Додано: Пон 03 гру, 2018 20:45

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 16,81 коп., на торгах понедельника повысился на 5,01 коп., оказавшись на уровне 28,1727 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,44 коп., составил 28,1767 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 03 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 28,18/28,23, а спустя 10 минут, доллар, сохранив восходящий тренд, закрепился на отметке 28,19/28,23 UAH/USD.



Среди участников сессии мало кто поверил в серьезность намерений поднимающих цены спекулянтов. Дело в том, что нерезиденты, у которых обычно в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов, нынче не проявляли активности, зато мелкими лотами наверх СКВ «тащили» экспортеры, планирую затем продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже.



Дальнейшее развитие событий на МЕЖБАНКЕ подтвердило эту гипотезу - уже около 10.38 на фоне стартовавших объемных продаж, доллар инициировал нисходящий тренд, начав с отметки 28,17/28,20, а спустя 22 минуты, «американец» упал к 28,16/28,18 UAH/USD.

В дальнейшем, до перерыва на обед безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,16-17/28,175-180 UAH/USD.



С 13.20 безналичный «американец» консолидировался на отметке 28,16/28,18 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения понедельничной сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



В районе отметки 28,16/28,18 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 03 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1727 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,38% с 28,0672 UAH/USD до 28,1727 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 декабря, сохранив, но замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок продолжал «исправлять» спекулятивную перекупленность доллара на более ранних торгах. В течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.



Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами сохранилась избыточная заметная ликвидность СКВ, которая сопровождалась нарастанием проблем на рынке гривневого ресурса. Последнее подтвердилось падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.



В-третьих, Казначейство свернуло компенсацию НДС, заставляя игроков расставаться с долларом ради гривни на текущие расходы.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 03 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса упала ликвидность нацвалюты, ограничивая возможности потенциальных покупателей СКВ.



Во-вторых, экспортеры, в расчете на близкий старт сезона репатриации дивидендов нерезидентами, все-таки продолжали придерживать доллар, надеясь на его скорое подорожание.



В-третьих, дебют новой недели, особенна в первые торги нового месяца очень редко радует игроков ликвидностью «синдром понедельника».



В-четвертых, если в пятницу в торгах межбанка принимал участие регулятор, третьих, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив долларовые излишки с платформы Matching в объеме $20,0 млн., нынче НБУ на рынке почти не видели, а сумма выкупа СКВ составила лишь $5,0 млн.



Наличный «неформальный» рынок в понедельник вновь продемонстрировал довольно сдержанную «медвежью» динамику в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Главная причина едва заметной коррекции работавшихся валют, которые, к слову, в ряде системных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Харьков) продемонстрировали символический отскок, связана с грядущим появлением на межбанке нерезидентов, у которых вот-вот должен стартовать очередной сезон репатриации дивидендов на родину. Введение Украиной военного положения придает этом мероприятию изрядную интригу- ведь по нашим наблюдениям, рынок ценных бумаг более чувствителен к разнообразным обострениям.



Тем не менее, в течение 03 декабря наличный доллар терял в цене, порой ограничиваясь сколь-нибудь заметной коррекцией лишь в менее значимых оферах (Запорожье, Днепр), хотя, справедливости ради, стоит отметить некоторое снижение и бидов (Киев, Харьков, Одесса, Крыжополь). Представляется, позицию «спрос» снижали рынки, где наблюдался достаточно острый гривнедефицит или перенасыщенность их долларом.



По итогам понедельника рынки всех вышеперечисленных системных центров валютообменного бизнеса констатировали равновесие спроса и предложения. Что, впрочем, не привело к прогрессу на участке ликвидности. В большинстве случаев обороты остались на уровне предыдущей сессии или даже немного потеряли (рынок столицы).



Киевские валютчики винят в регрессе транспортный коллапс, синдром понедельника и нехватку гривни.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Запорожье), либо понизилась на 3,0-5,0 коп. Офера потеряли 3,0-6,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо повысились на 3,0 коп. (Киев, Днепр, Одесса, Крыжополь). Позиция «предложение» понизилась на 1,0 либо не изменилась (Киев).



В контексте предлагаемого наличным рынком «прогноза» для ближайших торгов межбанка, заметим, что «наличка» вечером понедельника пребывала «на низком старте» в предвкушении начала очередного сезона репатриации дивидендов. Нелишне заметить, что понедельничное закрытие более значимых бидов наличной пары доллар-гривня показало незначительное подорожание. Думаю, подобным «замаскированным» манером рынок наличных намекает на высокую вероятность вторничного «набега варягов» на межбанк за дивидендной валютой.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 03 декабря в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 03 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,18/28,24 UAH/USD, евро – 31,98/32,10 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения валюты, отчасти поддержанного утренним непродолжительным «зеленым» ралли на МЕЖБАНКЕ .

Затем со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать аккуратных дисконтированием действующих цен.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда, повторяя сюжет пятничной сессии, активизировались клиентские покупки СКВ, заставляя дилеров наличного рынка приподнимать курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, а вовремя приподнятые цены позволили сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.



Этот итоговый баланс обеспечил приличное состояние ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного сегмента рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 03 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп. Полагаю, внутридневная стабильность бидов – дань послеобеденному появлению довольно заметного клиентского спроса, нивелировавшего случившуюся к полудню коррекцию позиции «спрос».



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,18/28,24 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 03-го в условиях равновесия покупок и продаж, которое поначалу не требовало поддержки ценами из-за кратковременного «зеленого» ралли на валютном межбанке. Лишь после 10.35 Киева, когда на межбанк вернулись «зеленые медведи», возобновив снижение безналичного «американца», текущему равновесию спроса и предложение наличной оптовой понадобилось дисконтирование цен.



К полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, цены: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Восстановившаяся «медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда, повторяя сюжет пятничной сессии, активизировались клиентские покупки СКВ, заставляя дилеров оптового наличного рынка приподнимать курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, а вовремя приподнятые цены позволили сохранить текущую сбалансированность спроса и предложения.



Этот итоговый баланс обеспечил приличное состояние ликвидности – обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 03 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили 3,0 коп., офера копейку.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 декабря уровнями 31,98/32,10 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двухкопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре просели на 2,0 коп., офера упали на 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 03-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка до полудня приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 03-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшей после 10.00 Киева динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернувшей ее в около 13.30 Киева поближе к концептуальнозначимой отметке $1,1300 ($1,1325) после заметного отскока до $1,1377 на эйфории от предварительных договоренностях Трампа и лидера КНР о «торговом перемирии».



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1365 к $1,1347, потеряв в течение этого промежутка времени скромные 18 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, более заметно понизившие менее значимую позицию предложение наличного евро, учли эту потерю, проявив при этом сдержанность в бидах.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1340, пара евро-доллар до 10.30 Киева росла в цене, сумев отметиться в указанный час на внутридневном максимуме $1,1377, с которого вскоре инициировала динамичную коррекцию, упав по состоянию на 13.30 Киева до цифры $1,1325.



Немного восстановившись до $1,1330, пара евро-доллар не покидала этот уровень до 16.00, затеяв с этого часа новое ралли, оказавшееся менее удачным, чем предыдущее – сразу после 18.00 пара оказалась в районе отметки $1,1355, оказавшейся впоследствии «базовой», относительно которого пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,1350-1,1360 до 20.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение в паре с евро и стабилен по отношению к иене, реагируя на новости о торговом перемирии США-КНР.



Евро торгуется к 15.10 Киева в районе $1,1334 против $1,1317 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,74 по сравнению со ¥128,53 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,58 против ¥113,57 в пятницу.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,36%.



Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 договорились, что Китай увеличит закупки американской продукции, а США не станут повышать пошлины на китайские товары.



Вашингтон отложит повышение пошлин китайские товары, и стороны в ближайшие 90 дней будут вести переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В частности, 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд. не будут повышены до 25%, сообщил Белый дом.



Китайская сторона, в свою очередь, обязалась увеличить объемы закупок американских товаров, включая сельхозпродукцию, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.



Тем временем нефтяной рынок активно отреагировал на сообщение, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, хотя его объемы пока не оговорены.

На этой новости Brent дорожает на 3,7%, WTI - на 3,9%. Как следствие, курс канадского доллара к доллару США поднимается на 0,9%, австралийского - на 1%, норвежской и шведской валют - на 0,8%.



Итогами саммита G20 стало подписание нового торгового соглашения NAFTA между США, Мексикой и Канадой. Дональд Трамп назвал новое торговое соглашение современным и правильным. Таких хороших результатов удалось добиться после переговоров между США и Китаем, в результате которых была достигнута договоренность о приостановке торгового конфликта.



Трейдеры позитивно восприняли эти новости, что уменьшает вероятность усугубления торгового конфликта и разжигания «холодной торговой войны» между двумя странами. После переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором представители стран подтвердили важность многосторонней торговой системы. США заявили о готовности отложить повышение пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. с 10% до 25%.



В свою очередь, Китай согласился для начала снизить, а затем и вовсе убрать пошлины на импорт американских автомобилей. Напомню, что на текущий момент пошлина на автомобили из США составляет 40%. Что касается фундаментальной статистики, то она немного повредила курсу европейской валюты в пятницу, который снизился против доллара США. Согласно отчету, уровень безработицы в еврозоне в октябре этого года вновь остался без изменений, что можно сопоставить с замедлением европейской экономики, которое наблюдается в конце этого года. Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, число безработных в еврозоне сократилось лишь на 12 000, а безработица в еврозоне осталась на уровне 8,1%. Слабые данные по росту инфляции в еврозоне также не пришлись инвесторам по нраву.



Согласно отчету, в ноябре этого года, по сравнению с ноябрем прошлого, индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 2% после роста на 2,2% в октябре. Экономисты ожидали, что в ноябре индекс вырос на 2,1%. Что касается базовой инфляции, то она и того меньше. Рост базового индекса потребительских цен в ноябре замедлился до 1% с 1,1% в октябре, тогда как экономисты ожидали, что он останется без изменений.



Многие участники рынка рассчитывают на показатели инфляции, так как именно они играют ключевую роль воздействия на денежно-кредитную политику ЕЦБ. Слабые показатели могут оказать воздействие на решение регулятора относительно сроков повышения процентных ставок в следующем году. Однако для начала необходимо разобраться со сворачиванием программы выкупа активов, что намечено в этом месяце.



Индикатор деловой активности Чикаго в ноябре этого года существенно вырос, что оказало поддержку американскому доллару в пятницу, во второй половине дня. Согласно отчету MNI Indicators, индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в ноябре вырос до 66,4 пункта с 58,4 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что показатель будет равен 58 пунктам.



Напомним, что значения выше 50 указывают на рост активности. Выступление представителя ФРС Джона Уильямса не повлияло на доллар США, так как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка в целом не касался вопроса денежно-кредитной политики. Единственное, на что Уильямс обратил внимание, так это на ситуацию с процентными ставками, которые изменяются в сторону устойчиво низких уровней. Это говорит о том, что центральным банкам, возможно, нужно изучить новые стратегии, чтобы поддерживать инфляцию на желаемом уровне.



Что касается технической картины пары евро-доллар, то, представляется, восходящий потенциал евро будет ограничен крупным сопротивлением в районе $1,1380. Лишь его прорыв приведет к маловероятному продолжению роста торгового инструмента, с обновлением максимумов $1,1440 и $1,1480.



Возвращаясь к «аргентинскому танго» Вашингтон-Пекин, приходится констатировать: несмотря на относительно положительные итоги саммита G20, пара евро-доллар восприняла их спокойно, с осторожным оптимизмом. Вопреки ожиданиям многих экспертов, торги понедельника открылись практически на уровнях пятничного закрытия, то есть без гэпа.

Думается, последующий рост цены связан скорее не с Китаем, а с Италией, которая, по слухам, продемонстрировала готовность к достижению компромисса в бюджетном вопросе.



Впрочем, обо всем по порядку. 02 декабря в прессе можно было увидеть множество заголовков о том, что США и Китай «прекратили торговую войну». Это не совсем так, а вернее – совсем не так. Единственный плюс G20 заключается в том, что саммит не привел к эскалации торгового конфликта, тогда как все остальные решения относительно американо-китайских отношений носят характер большой политической игры. Дональд Трамп опытный бизнесмен и достаточно часто применяет опыт предпринимательства в политических отношениях. Буквально за неделю до ключевых переговоров он предусмотрительно «повысил ставки», пригрозив ввести новые пошлины на $237 миллиардов – уже с 1 января. Таким образом, он расширил диапазон предстоящих переговоров, тогда как еще не введенные пошлины стали элементом «торга» с Си Цзиньпином. Ведь суть достигнутых договоренностей заключается в том, что Вашингтон не будет вводить до марта 2019 года дополнительных тарифов.

На протяжении этого времени стороны будут проводить переговоры, по итогам которых станет ясно, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие события: либо США и КНР заключат широкую торговую сделку, либо торговая война получит свое продолжение.

Звучит оптимистично и многообещающе, но если абстрагироваться от предшествующих событий, ничего особенного не произошло: ведь если бы не угрозы Трампа о введении 237-миллиардных пошлин, итоги саммита G20 звучали бы не так эффектно – стороны лишь объявили бы о продолжении переговоров.



Полагаю, этим и объясняется спокойная реакция валютного рынка на результаты аргентинской встречи – основные события саммита проходили в субботу, поэтому у трейдеров было предостаточно времени, чтобы оценить их суть. Ведь, по большому счету, это не завершение торговой войны, а лишь очередная попытка договориться, коих было за последний год немало. К слову, в понедельник, во второй половине дня на одном из американских телеканалов выступит министр финансов США, который расскажет о подробностях встречи лидеров стран. Поэтому вполне вероятно, что рынок еще до конца не отыграл данную тему – особенно если Мнучин сообщит дополнительную информацию, которая была не озвучена ранее.



В целом, несмотря на половинчатые итоги саммита, пара евро-доллар в понедельник демонстрирует все же довольно сдержанный и «нетвердый» восходящий импульс, крайне боязливо подбираясь к $1,1380. Такая динамика обусловлена, во-первых, возобновившейся тягой к риску на валютном рынке (индекс доллара USDX вновь просел до 96 пунктов), а во-вторых – новыми слухами по поводу перспектив итальянской проблемы.



Здесь стоит напомнить, что на прошлой неделе появилась информация о том, что итальянцы согласились снизить дефицит на 0,2%, то есть до 2,2%. И это при том, что изначально Еврокомиссия требовала заложить уровень дефицита 0,8%.



Поэтому такая минимальная уступка разочаровала Брюссель, после чего оптимизм по этому вопросу сошел на нет. 03 декабря данный вопрос снова стал актуальным, так как в итальянской прессе появилась информация о том, что власти готовы пересмотреть уровень дефицита в сторону снижения. По предварительной информации, речь идёт о 1,9%–2% – якобы до этих уровней снизить показатель предложил премьер-министр Италии Конте, тогда как члены коалиционного правительства согласились с данным решением. Необходимо заметить, что в ходе многомесячных переговоров Еврокомиссия также умерила свои аппетиты в этом вопросе: по слухам, сейчас они подняли максимально допустимый уровень дефицита до двух процентов.



Таким образом, если вышеуказанная информация подтвердится, это будет говорить о высокой вероятности разрешения итальянской проблемы, которая «висит якорем» на паре евро-доллар на фоне остальных проблем. Возможно, у европейской валюты появится шанс на коррекционный рост по всему рынку: если Италия найдет общий язык с Брюсселем, разочаровывающие экономические отчеты отойдут на второй план. Кроме того, замедление роста инфляции и ВВП не повлияет на судьбу стимулирующей программы: QE в любом случае завершат в этом месяце. А что касается дальнейших перспектив монетарной политики, то они выглядят слишком отдаленно (повышение ставки ЕЦБ ожидается не раньше осени 2019 года).



Таким образом, на моменте нынешнее укрепление евро вряд ли можно считать полновесным признаком возвращения рынками аппетитов к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,98/32,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное двухкопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника по обеим позициям.



Торги рублем 03 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся с закрытия пятницы на 2,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 декабря по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, в начале декабря, на первых торгах новой недели, курс безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлил свою коррекцию. Нисходящий тренд безналичного «американца» сходит на нет, «предвкушая» скорое появление на валютном межбанке нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.

Последний в контексте введения Киевом военного положения в десяти приграничных областях, обещает быть «интересным».



Как мы указывали ранее, фондовый рынок значительнее, чем валюта, реагирует на всевозможные обострения. Акции считаются рисковым активом, а облигации страны, которая ввела ВП, становятся мишенью спекулянтов, шантажирующих Минфин уровнем доходности.



Так или иначе, смена тренда на рынке безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий» в секторе доллара высоковероятна, хотя, представляется, все произойдет без особого «надрыва» и резких курсовых скачков.

Определенным гарантом от «бычьего» «фанатизма» на валютном межбанке будет рост притока экспортной выручки, привычного для вторника, а также высоковероятное сохранение ограничения гривневой ликвидности.



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