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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:34
Re: Валютный рынок в контексте
здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:53
А вы жалуетесь напрасно,
Здесь ребята, все так и все то.
И оказывается,
Жизнь налаживается,
Который год все без конца,
Жизнь налаживается (C)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55
Re: Валютный рынок в контексте
Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) М.Жванецкий
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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