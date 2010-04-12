RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7026702770287029

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 952
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:24

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Ремонты кончаются, а музыка вечна!
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 23.05.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:ВТБ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)


здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:53

  somilitark написав:Завтра на МБ выйдут репатрианты,возможны волнения,НБУ придётся спрятать в чулан пылесос на некоторое время.
Наличка уже отдаёт по 28.18,из-за этого на ветке разговоры о чём угодно,только не о курсе от демонов)))


А вы жалуетесь напрасно,
Здесь ребята, все так и все то.

И оказывается,
Жизнь налаживается,
Который год все без конца,
Жизнь налаживается (C)

h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55

Re: Валютный рынок в контексте

холява написав:
  Binimovich написав:Слушна думка для ДолЯрчика:
Зображення



У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) М.Жванецкий
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:32

Одни и те же люди покупают у российских банков крупные суммы валюты для снабжения ею нелегальных обменников. Письмо с таким текстом ЦБ разослал кредитным организациям. Подобные операции регулятор признал сомнительными. С посланием ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность ей подтвердили сотрудники двух банков.

Валюту, как отмечается в письме ЦБ, указанные физические лица покупают регулярно (иногда ежедневно или несколько раз в день). За раз они берут, как правило, не менее $100 тыс.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/30/11/2018/ ... 55c7399d6b
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 05:32

  Vadim V написав:К нам едут арабы с Израильскими паспортами , почти все, по посвидкам на проживание ,студенты медакадемии в Днепре , зачем им это надо, какова цель, кто в курсе ?

Получить медицинское образование в Израиле гражданину страны, но арабу по национальности не так то просто. Существует жесткая квота порядка 10% (если не ошибаюсь) на места в медицинских университетах для таких граждан. Наиболее простой и дешевый выход из этой ситуации - отправиться на обучение в Украину, Молдову или Румынию, отучиться там 5 лет, затем ещё год обучения и подтверждения диплома в одной из стран Западной Европы.
for_u
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:25

Re: Валютный рынок в контексте

Повторно прошу по хорошему забанить мой аккаунт навечно.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7026702770287029
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1385, 1386, 1387
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13868 1580757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 05:53
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1376272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247689
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.