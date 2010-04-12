RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7027702870297030>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 952
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:24

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Ремонты кончаются, а музыка вечна!
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 23.05.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:ВТБ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)


здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:53

  somilitark написав:Завтра на МБ выйдут репатрианты,возможны волнения,НБУ придётся спрятать в чулан пылесос на некоторое время.
Наличка уже отдаёт по 28.18,из-за этого на ветке разговоры о чём угодно,только не о курсе от демонов)))


А вы жалуетесь напрасно,
Здесь ребята, все так и все то.

И оказывается,
Жизнь налаживается,
Который год все без конца,
Жизнь налаживается (C)

h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55

Re: Валютный рынок в контексте

холява написав:
  Binimovich написав:Слушна думка для ДолЯрчика:
Зображення



У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) М.Жванецкий
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:32

Одни и те же люди покупают у российских банков крупные суммы валюты для снабжения ею нелегальных обменников. Письмо с таким текстом ЦБ разослал кредитным организациям. Подобные операции регулятор признал сомнительными. С посланием ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность ей подтвердили сотрудники двух банков.

Валюту, как отмечается в письме ЦБ, указанные физические лица покупают регулярно (иногда ежедневно или несколько раз в день). За раз они берут, как правило, не менее $100 тыс.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/30/11/2018/ ... 55c7399d6b
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 05:32

  Vadim V написав:К нам едут арабы с Израильскими паспортами , почти все, по посвидкам на проживание ,студенты медакадемии в Днепре , зачем им это надо, какова цель, кто в курсе ?

Получить медицинское образование в Израиле гражданину страны, но арабу по национальности не так то просто. Существует жесткая квота порядка 10% (если не ошибаюсь) на места в медицинских университетах для таких граждан. Наиболее простой и дешевый выход из этой ситуации - отправиться на обучение в Украину, Молдову или Румынию, отучиться там 5 лет, затем ещё год обучения и подтверждения диплома в одной из стран Западной Европы.
for_u
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:28

  mister-svet написав:07:39 mister-svet: В связи с невозможностью разместить на ресурсе любую мысль прошу по хорошему забанить мой аккаунт навечно. Более не желаю терпеть произвол Фазелеса/ДС и числиться на этом ...Повторно прошу по хорошему забанить мой аккаунт навечно.
Доброго ранку. Не гарячкуйте, так інколи буває, коли довго форумчанин не пише, або новачок, то повідомлення перевіряє Модератор на порушення правил форуму, для безпеки. В Чаті видно повідомлення, але потім воно з‘явиться і на ресурсі, це Вам для інформаціі.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 04 гру, 2018 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 06.01.17
Подякував: 702 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:52

Re: Валютный рынок в контексте

Осеннее обострение, плавно перешедшее в зимнее ?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:58

Бог ваш судья.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:18

Прибутковість


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

2018____Зараз___відсоток
0,47500 0,417500 -12,10526316(-11,05263158) RUB
1166,89 1093,965 -6,249517949(-4,999185870) XAU
33,5000 31,97500 -4,552238806(-4,402985075) EUR
37,4500 35,80000 -4,405874499(-4,005340454) GBP
28,5500 28,20000 -1,225919440(-2,364273205) CHF
28,0250 28,15000 0,4460303300(0,4460303300) USD

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 03.12.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

На все збитки окрім доляра :!: Тільки доляр дав прибуток з початку року. По відношенню до попереднього місяця втратили: руб,золото, євро, фунт; здобув: франк, без змін: доляр.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 658
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7027702870297030>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: szgonza999 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1385, 1386, 1387
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13869 1580848
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 09:18
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1376279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247691
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1577)
04.12.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.