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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:34
Re: Валютный рынок в контексте
здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:53
А вы жалуетесь напрасно,
Здесь ребята, все так и все то.
И оказывается,
Жизнь налаживается,
Который год все без конца,
Жизнь налаживается (C)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:55
Re: Валютный рынок в контексте
Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) М.Жванецкий
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:32
Одни и те же люди покупают у российских банков крупные суммы валюты для снабжения ею нелегальных обменников. Письмо с таким текстом ЦБ разослал кредитным организациям. Подобные операции регулятор признал сомнительными. С посланием ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность ей подтвердили сотрудники двух банков.
Валюту, как отмечается в письме ЦБ, указанные физические лица покупают регулярно (иногда ежедневно или несколько раз в день). За раз они берут, как правило, не менее $100 тыс.
Подробнее на РБК:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 04 гру, 2018 05:32
Получить медицинское образование в Израиле гражданину страны, но арабу по национальности не так то просто. Существует жесткая квота порядка 10% (если не ошибаюсь) на места в медицинских университетах для таких граждан. Наиболее простой и дешевый выход из этой ситуации - отправиться на обучение в Украину, Молдову или Румынию, отучиться там 5 лет, затем ещё год обучения и подтверждения диплома в одной из стран Западной Европы.
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:28
Доброго ранку. Не гарячкуйте, так інколи буває, коли довго форумчанин не пише, або новачок, то повідомлення перевіряє Модератор на порушення правил форуму, для безпеки. В Чаті видно повідомлення, але потім воно з‘явиться і на ресурсі, це Вам для інформаціі.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 04 гру, 2018 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:52
Re: Валютный рынок в контексте
Осеннее обострение, плавно перешедшее в зимнее ?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:58
Бог ваш судья.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:18
Прибутковість
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
2018____Зараз___відсоток
0,47500 0,417500 -12,10526316(-11,05263158) RUB
1166,89 1093,965 -6,249517949(-4,999185870) XAU
33,5000 31,97500 -4,552238806(-4,402985075) EUR
37,4500 35,80000 -4,405874499(-4,005340454) GBP
28,5500 28,20000 -1,225919440(-2,364273205) CHF
28,0250 28,15000 0,4460303300(0,4460303300) USD
Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 03.12.2018, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
На все збитки окрім доляра Тільки доляр дав прибуток з початку року. По відношенню до попереднього місяця втратили: руб,золото, євро, фунт; здобув: франк, без змін: доляр.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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