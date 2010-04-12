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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:44
Re: Валютный рынок в контексте
2820-22/2827 начинаем, с Праздником!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Вів 04 гру, 2018 09:59
Re: Валютный рынок в контексте
13/18
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:03
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн.
Динамика на старте торгов играет на стороне «зеленого» безнала.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 декабря с уровней: доллар – 27,95/28,30 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 03 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 03 декабря по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1387 на закрытии азиатской сессии форекса и немного просев к $1,1383 на открытии торгов в Европе.
Дата: 04 декабря 2018 г. на 09.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,21/28,24 UAH/USD
€ – 32,07/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,4190/0,4205 UAH/RUB
US
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:03
Re: Валютный рынок в контексте
2820/2825
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:09
Привет из Днепра-2
Оправдывая наши ожидания, около 10.06 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,17/28,21 UAH/USD.
US
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:21
Бердянский порт перешел на 4-х дневку, фин план выполнен на 50% , Метинвест отказался от услуг порта .
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:23
Привет из Днепра-3
Меж тем, не дождавшись предполагаемого «варяжского набега» на межбанк за долларом для репатриаций дивидендов, котировки «американца» по состоянию на 10.20 Киева опустились к 28,145/28,155 UAH/USD.
US
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:24
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
26.11.2018 414,892774 27,8984 0,1026 27,1956 0,0031
27.11.2018 758,003308 28,1053 0,2069 27,2030 0,0073
28.11.2018 729,970049 28,2690 0,1637 27,2112 0,0082
29.11.2018 577,834460 28,3909 0,1219 27,2183 0,0072
30.11.2018 530,836716 28,2228 -0,1682 27,224 0,0056
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,085387(0,008172). Курс йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 8,5387 копійки за добу. Підіймався більш ніж на порядок швидше чим на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,006283(0,002716). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,6283 копійки за добу. Це більше ніж удвічи швидше ніж на тому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень - 3011,5373(2126,1455). Оберти у півтора рази більші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 602,3074613(425,229109) млн. долярів. Це також у півтора рази більше від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 423,95(419,91). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
На підскоку і оберти підскочили!
СерРічна на кінець тижня - 27,22388881. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
Навіть при таких підскоках на кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,22388881+20(робочі дні)*0,085387=28,93162881 грн/дол.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:32
СередньоМісячна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
СередньоМісячна ВПАЛА другий місяц поспіль
І це знов таки сталось при найвищих за останні 2 роки обертах
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:52
Привет из Днепра-4
Судя по тому, что на 10.48 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 28,145/28,155 UAH/USD, нерезиденты приняли решение отложить свои покупки СКВ для вывода дивидендов на родину. Аргументом для подобного предположение стало отсутствие «варягов» на межбанке на старте торгов. Обычно нерезиденты, скупающие СКВ, появляются там первыми, быстро «пылесосят» валюту и покидают рынок.
Дата: 04 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.30
Мелкий опт «неформал»
$ 28,13/28,18 UAH/USD
EUR 31,95/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева.
Дата: 04 декабря 2018 г. на 10.35
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,17/28,23 UAH/USD
€ 31,95/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,17/28,24 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.,), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 120 пунктов.
На открытии торгов 04 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,17/28,24 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.,), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 120 пунктов.
На старте торгов 04 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.
Харьков тоже не дождался "варягов".
Дата: 04 декабря 2018 г. на 11.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,18/28,23 UAH/USD
€ – 32,07/32,15 UAH/EUR
RUB – 0,4190/0,4205 UAH/RUB
US
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