Додано: Вів 04 гру, 2018 10:52

Привет из Днепра-4



Судя по тому, что на 10.48 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 28,145/28,155 UAH/USD, нерезиденты приняли решение отложить свои покупки СКВ для вывода дивидендов на родину. Аргументом для подобного предположение стало отсутствие «варягов» на межбанке на старте торгов. Обычно нерезиденты, скупающие СКВ, появляются там первыми, быстро «пылесосят» валюту и покидают рынок.



Дата: 04 декабря 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.30



Мелкий опт «неформал»



$ 28,13/28,18 UAH/USD

EUR 31,95/32,05 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева.



Дата: 04 декабря 2018 г. на 10.35

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,17/28,23 UAH/USD

€ 31,95/32,10 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,17/28,24 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.,), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 120 пунктов.



На открытии торгов 04 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,17/28,24 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.,), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 120 пунктов.



На старте торгов 04 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.



Харьков тоже не дождался "варягов".



Дата: 04 декабря 2018 г. на 11.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,18/28,23 UAH/USD

€ – 32,07/32,15 UAH/EUR

RUB – 0,4190/0,4205 UAH/RUB



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