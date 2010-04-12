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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7028702970307031

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 952
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:57

  kharkov_val написав: с Праздником!

4 декабря 2018 года отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы.
Народная примета - Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.
Что можно делать 4 декабря:
1. В этот день рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой красивый мужчина с деньгами. Его надо угостить вкусностями, следовательно, по поверью, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.

Что нельзя делать 4 декабря:
1. Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.
2. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся злыдни.
3. Никому ничего не занимайте в этот день. От этого в ваш дом может прийти незваная беда.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:13

  zzzzzz написав:Бердянский порт перешел на 4-х дневку, фин план выполнен на 50% , Метинвест отказался от услуг порта .
https://censor.net.ua/news/3100389/berd ... v_na_4_mln
Ви встигли на панічній хвилі прилаштувати зелень відкуплену по 28.35 ? Коли на Вашу думку Ви очікуєте наступного вдалого моменту для зливу хоча б по 28.50? Дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:21

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Бердянский порт перешел на 4-х дневку, фин план выполнен на 50% , Метинвест отказался от услуг порта .
https://censor.net.ua/news/3100389/berd ... v_na_4_mln
Ви встигли на панічній хвилі прилаштувати зелень відкуплену по 28.35 ? Коли на Вашу думку Ви очікуєте наступного вдалого моменту для зливу хоча б по 28.50? Дякую.


Я с сентября сделок по обмену валюты не проводил.
Я не часто меняю валюту, летом и зимой, 1-2% не ловлю.
Буду сливать выше 29 , если курс не поднимется за всю зиму выше 29 , то и фиг с ним, не буду сливать.
П.С. Я не на 100% в валюте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:29

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.20 котировки доллара, не дождавшись нерезидентов, обвалились к 28,11/28,13 UAH/USD.

Очевидный перенос «варягами» покупок доллара на дивидендную гривню, вызвавший пролонгацию «медвежьего» тренда в безналичной пары доллар-гривня, сопровождался признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о которой свидетельствовали не тронувшиеся с отметки 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность не согласуется с ростом падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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