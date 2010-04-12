4 декабря 2018 года отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы.

Народная примета - Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа.

Что можно делать 4 декабря:

1. В этот день рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой красивый мужчина с деньгами. Его надо угостить вкусностями, следовательно, по поверью, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.



Что нельзя делать 4 декабря:

1. Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье.

2. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся злыдни.

3. Никому ничего не занимайте в этот день. От этого в ваш дом может прийти незваная беда.