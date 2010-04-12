4 декабря 2018 года отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Народная примета - Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа. Что можно делать 4 декабря: 1. В этот день рекомендуется, чтобы первым в дом вошел молодой красивый мужчина с деньгами. Его надо угостить вкусностями, следовательно, по поверью, весь год в семье все будут здоровы и всегда будут вестись деньги.
Что нельзя делать 4 декабря: 1. Не стоит соседям заходить на Введение утром в чужой дом, чтобы не было нареканий, что это они принесли несчастье. 2. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся злыдни. 3. Никому ничего не занимайте в этот день. От этого в ваш дом может прийти незваная беда.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Ви встигли на панічній хвилі прилаштувати зелень відкуплену по 28.35 ? Коли на Вашу думку Ви очікуєте наступного вдалого моменту для зливу хоча б по 28.50? Дякую.
Я с сентября сделок по обмену валюты не проводил. Я не часто меняю валюту, летом и зимой, 1-2% не ловлю. Буду сливать выше 29 , если курс не поднимется за всю зиму выше 29 , то и фиг с ним, не буду сливать. П.С. Я не на 100% в валюте.