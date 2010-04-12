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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 11:39
Перес де Куэльяр написав:
Чому так? Але ж Ви на валютній гілці і гріх не скористатися додатковим сезонним заробітком, валюта пролежить без діла, та прибутку. Кожен рік одне й те саме, зневіра в укріплення гривні при зміні тренда сезонності і якщо не буде 29 то нехай залишається як є. Ми ж всі пам"ятаємо минулі роки як все відбувалося.Після зливу 28.20-60-80-85 відкупляли влітку по 26.10-20-30 ітд. і чому Ви вважаєте що в цьому році виключення і не зможемо відкупити по 26.50? Навіть якщо прийдеться зливати 28.20-50 ?
У меня валюта преимущественно вся на депозитах без права досрочного разрыва.
Я перехожу из валютных депозитов в гривневые депозиты, как таковой валюты под рукой нет.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:48
Привет из Днепра-5
К 11.36 Киева цены доллара, сохранив нисходящий тренд, упали до уровня 28,09/28,11 UAH/USD, регулятор со скупкой «зеленых» излишков на рынке пока не появлялся.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:52
Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.
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Корнеев
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Додано: Вів 04 гру, 2018 11:56
Корнеев написав:
Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.
да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:01
ребе Нок написав: Корнеев написав:
Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.
да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет
Одна є тільки загроза, що може втримати валюту від падіння перед НР, пролонгація ВР 26-27 грудня військового стану, але будемо надіятись на спокій.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:06
Привет из Днепра-6
Меж тем на 12.02 курс безналичного «американца» уже оказался заметно ниже, на цифре 28,06/28,08 UAH/USD.
Дата: 04 декабря 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,23 UAH/USD
€ – 32,00/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB
На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 31,95/32,05 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие очень редких реальных сделок, обороты очень низкие.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:06
Завтра поведется, надо дорогой доллар еще распродать. Красиво всех сделали. И аленей и антиаленей.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Вів 04 гру, 2018 12:37, всього редагувалось 2 разів.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:10
До праздников осталось фактически три рабочие недели.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:15
ребе Нок написав:
До праздников осталось фактически три рабочие недели.
ну не знаю
Одесса уже Хануку гуляет
28.05-28.12/28.17-28.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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