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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7029703070317032>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 952
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:39

  Перес де Куэльяр написав: Чому так? Але ж Ви на валютній гілці і гріх не скористатися додатковим сезонним заробітком, валюта пролежить без діла, та прибутку. Кожен рік одне й те саме, зневіра в укріплення гривні при зміні тренда сезонності і якщо не буде 29 то нехай залишається як є. Ми ж всі пам"ятаємо минулі роки як все відбувалося.Після зливу 28.20-60-80-85 відкупляли влітку по 26.10-20-30 ітд. і чому Ви вважаєте що в цьому році виключення і не зможемо відкупити по 26.50? Навіть якщо прийдеться зливати 28.20-50 ?


У меня валюта преимущественно вся на депозитах без права досрочного разрыва.
Я перехожу из валютных депозитов в гривневые депозиты, как таковой валюты под рукой нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:48

Привет из Днепра-5

К 11.36 Киева цены доллара, сохранив нисходящий тренд, упали до уровня 28,09/28,11 UAH/USD, регулятор со скупкой «зеленых» излишков на рынке пока не появлялся.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:56

  Корнеев написав:Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:01

  ребе Нок написав:
  Корнеев написав:Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:
Одна є тільки загроза, що може втримати валюту від падіння перед НР, пролонгація ВР 26-27 грудня військового стану, але будемо надіятись на спокій.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:02

  ребе Нок написав:
  Корнеев написав:Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:


Что-то рано начали курс просаживать, обычно это делалось в III декаде месяца. И, кстати, наличка на моменте особенно не повелась на баксопад межбанка.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:06

Привет из Днепра-6

Меж тем на 12.02 курс безналичного «американца» уже оказался заметно ниже, на цифре 28,06/28,08 UAH/USD.

Дата: 04 декабря 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,23 UAH/USD
€ – 32,00/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB

На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 31,95/32,05 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие очень редких реальных сделок, обороты очень низкие.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:06

  дядя Caша написав:
  ребе Нок написав:
  Корнеев написав:Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:


Что-то рано начали курс просаживать, обычно это делалось в III декаде месяца. И, кстати, наличка на моменте особенно не повелась на баксопад межбанка.

US


Завтра поведется, надо дорогой доллар еще распродать. Красиво всех сделали. И аленей и антиаленей.
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 04 гру, 2018 12:37, всього редагувалось 2 разів.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:10

  дядя Caша написав:
  ребе Нок написав:
  Корнеев написав:Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:


Что-то рано начали курс просаживать, обычно это делалось в III декаде месяца. И, кстати, наличка на моменте особенно не повелась на баксопад межбанка.

US

До праздников осталось фактически три рабочие недели.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:До праздников осталось фактически три рабочие недели.

ну не знаю
Одесса уже Хануку гуляет

28.05-28.12/28.17-28.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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