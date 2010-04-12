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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7029703070317032

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 952
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 952
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:31

  odessit2007 написав:
  ребе Нок написав:До праздников осталось фактически три рабочие недели.

ну не знаю
Одесса уже Хануку гуляет

28.05-28.12/28.17-28.20

Поздравляем!
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:35

Привет из Днепра-7

Демпинговыми ценами на межбанке воспользовался регулятор, появившись на рынке и выкупив с платформы Matching доллары по 28,09 UAH/USD. Это заморозило коррекцию «американца» и даже вызвало незначительный его отскок. До 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.33 Киева.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На рынке города сохранилась сбалансированная торговля розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.

Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:37

  дядя Caша написав:
  ребе Нок написав:
  Корнеев написав:Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:


Что-то рано начали курс просаживать, обычно это делалось в III декаде месяца. И, кстати, наличка на моменте особенно не повелась на баксопад межбанка.

US

Смотря от какого уровня считать просадку? Если с уровня до ВП, то тогда было ниже.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:53

Нацбанку нужна валюта.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54

  Grisha1 написав:Нацбанку нужна валюта.

Ваш КО
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bamper
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:57

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-7

Демпинговыми ценами на межбанке воспользовался регулятор, появившись на рынке и выкупив с платформы Matching доллары

US

В начале декабря. Это какое-то издевательство :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:00

  bamper написав:
  Grisha1 написав:Нацбанку нужна валюта.

Ваш КО

Я свой собственный.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:01

Re: Валютный рынок в контексте

Ну чому , готівка ведеться , просто трішки з запізненням.Рівне обмінка 28.00-15, приупали на 5 копійок.
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:07

  s0v7a написав:
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753

СередньоМісячна ВПАЛА другий місяц поспіль :!:
І це знов таки сталось при найвищих за останні 2 роки обертах :roll:

ВО

Хай щастить!

Или в Украине небывалый рост экономики и экспорта, или юрики массово распродают накопленную необязательную валюту(как я раньше писал, ориентируясь на партнёров), и выводят её на счета физиков и нал.
serega_rubin
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