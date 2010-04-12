Поздравляем!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:31
Поздравляем!
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:35
Привет из Днепра-7
Демпинговыми ценами на межбанке воспользовался регулятор, появившись на рынке и выкупив с платформы Matching доллары по 28,09 UAH/USD. Это заморозило коррекцию «американца» и даже вызвало незначительный его отскок. До 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.33 Киева.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На рынке города сохранилась сбалансированная торговля розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
US
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:37
Смотря от какого уровня считать просадку? Если с уровня до ВП, то тогда было ниже.
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:54
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:57
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:00
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:01
Re: Валютный рынок в контексте
Ну чому , готівка ведеться , просто трішки з запізненням.Рівне обмінка 28.00-15, приупали на 5 копійок.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:07
Или в Украине небывалый рост экономики и экспорта, или юрики массово распродают накопленную необязательную валюту(как я раньше писал, ориентируясь на партнёров), и выводят её на счета физиков и нал.
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