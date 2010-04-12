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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:20
vovan_prm написав:
Во-первых: доставка грузов с Азовстали и ком.Ильича в порт Бердянск можно сравнить с поездкой из Одессы в Киев через Харьков. Прямая ветка жд между Бердянском и Мариуполем отсутствует. Тогда как терминал порта Мариуполь находятся от производственных мощностей Метинвеста, можно сказать, "в пешей доступности".
Плюс блокада суден со стороны рашистов.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:22
Нет повода для паники
В Национальном банке заявили, что пока не меняют свои предыдущие оценки рисков полного перекрытия Керченского пролива в случае, если кризис в Азовском море будет обостряться.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга.
По его словам, через Азовское море идет около 2-3% украинского экспорта аграрной продукции и около 30% металлургического экспорта, стоимость которого составляет около $230 млн в месяц.
В то же время Дмитрий Сологуб напомнил, что традиционно из-за погодных условий металлургический экспорт, идущий через это направление, несколько уменьшается.
«Когда мы говорим о ноябре-декабре, то будет сложно выделить, где снижение экспортной выручки металлургов будет связано с действиями России или погодными условиями, - говорит замглавы НБУ. - Влияние нынешней ситуации будет в масштабах десятков миллионов долларов, что не является значительным показателем».
Живите своим умом!
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:33
Grisha1 написав: vovan_prm написав:
Во-первых: доставка грузов с Азовстали и ком.Ильича в порт Бердянск можно сравнить с поездкой из Одессы в Киев через Харьков. Прямая ветка жд между Бердянском и Мариуполем отсутствует. Тогда как терминал порта Мариуполь находятся от производственных мощностей Метинвеста, можно сказать, "в пешей доступности".
Плюс блокада суден со стороны рашистов.
Я уже вторую неделю толкую что: есть блокада, есть погода и, есть элементарная некомпетентность.
Выделить долю каждого из этих явлений совсем не просто.
Но рукож0пым менеджерам, традиционно, проще прикрываться исключительно действиями москалей.
П.С. Сологубу респект.
«Когда мы говорим о ноябре-декабре, то будет сложно выделить, где снижение экспортной выручки металлургов будет связано с действиями России или погодными условиями, - говорит замглавы НБУ.
(с)
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Вів 04 гру, 2018 13:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:34
Привет из Днепра-8
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн.
Динамика на старте торгов играет на стороне «зеленого» безнала.
Оправдывая наши ожидания, около 10.06 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,17/28,21 UAH/USD.
Меж тем, не дождавшись предполагаемого «варяжского набега» на межбанк за долларом для репатриаций дивидендов, котировки «американца» по состоянию на 10.20 Киева опустились к 28,145/28,155 UAH/USD.
Судя по тому, что на 10.48 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 28,145/28,155 UAH/USD, нерезиденты приняли решение отложить свои покупки СКВ для вывода дивидендов на родину. Аргументом для подобного предположение стало отсутствие «варягов» на межбанке на старте торгов. Обычно нерезиденты, скупающие СКВ, появляются там первыми, быстро «пылесосят» валюту и покидают рынок.
По состоянию на 11.20 котировки доллара, не дождавшись нерезидентов, обвалились к 28,11/28,13 UAH/USD.
Очевидный перенос «варягами» покупок доллара на дивидендную гривню, вызвавший пролонгацию «медвежьего» тренда в безналичной пары доллар-гривня, сопровождался признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о которой свидетельствовали не тронувшиеся с отметки 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность не согласуется с ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 11.36 Киева цены доллара, сохранив нисходящий тренд, упали до уровня 28,09/28,11 UAH/USD, регулятор со скупкой «зеленых» излишков на рынке пока не появлялся.
Меж тем на 12.02 курс безналичного «американца» уже оказался заметно ниже, на цифре 28,06/28,08 UAH/USD.
Демпинговыми ценами на межбанке воспользовался регулятор, появившись на рынке и выкупив с платформы Matching доллары по 28,09 UAH/USD. Это заморозило коррекцию «американца» и даже вызвало незначительный его отскок. До 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.33 Киева.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.
Благодаря «вмешательству» регулятора, около 13.10 котировки безналичного доллара на межбанке приподнялись к цифре 28,08/28,10 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж.
На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 декабря с уровней: доллар – 27,95/28,30 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 03 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 03 декабря по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1353, поднявшись до $1,1387 на закрытии азиатской сессии форекса и немного просев к $1,1383 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,17/28,24 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.,), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 120 пунктов.
На открытии торгов 04 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,17/28,24 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.,), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 120 пунктов.
На старте торгов 04 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.
На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 31,95/32,05 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие очень редких реальных сделок, обороты очень низкие.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На рынке города сохранилась сбалансированная торговля розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,21/28,24 UAH/USD, евро – 32,07/32,17 UAH/EUR, рубль - 0,4190/0,4205 UAH/RUB, Киев опт 28,13/28,18 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,13/28,18 UAH/USD, евро (опт) 31,95/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,95/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,75/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,12/26,18 UAH/USD, розница – 28,10/28,23 UAH/USD; Запорожье – 28,17/28,23 UAH/USD; евро – 31,95/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,422 RUB/USD.
Ожидавшийся большинством экспертов «визит» нерезидентов на украинский валютный межбанк для конвертации дивидендной гривни в более надежную валюты с последующим выводом на родину, не состоялся в этот вторник. Разочарованные «вероломством» «варягов» наши спекулянты, предвкушавшие приличный профит на продажах СКВ нерезидентам, которые, как правило, скупая доллар, не скупятся на цену, были вынуждены распродавать заготовленную СКВ по рыночному курсу, который из-за массовых продаж, заметно пошел вниз. Коррекция была остановлена регулятором, выкупившим долларовые излишки по 28,09 UAH/USD.
Мы не исключаем, что не появление во вторник на рынке нерезидентов, могло оказаться «домашней заготовкой» банков с западным капиталом, цель которой, возможность скупиться на следующий день но уже по более низкому курсу доллара. Резонность этой отсрочки подтверждается традиционным ростом притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу. Очевидно, нерезиденты рассчитывают на демпинговые цены «американца», благодаря этой «календарной» поддержке.
Стало быть, визит «варяги» отложили, оставив рынку и тамошним спекулянтам на свое появление за долларом в ближайшее время. Повторимся, напомнив, что репатриация дивидендов из страны, объявившей военное положение, таит в себе много неожиданностей. Не исключено, рынок 04-го столкнулся с одной из них, оставляя надежду на другие сюрпризы.
В этом контексте обращаем внимание на очевидную сдержанность наличного рынка, который не торопится резко снижать действующие цены. С одной стороны из-за рисков потерять клиентский «принос», с другой, все-таки рассчитывая на скорый визит «варягов» за долларом.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:38
vovan_prm написав:
Я уже вторую неделю толкую что: есть блокада, есть погода и, есть элементарная некомпетентность.
Выделить долю каждого из этих явлений совсем не просто.
Но рукож0пым менеджерам, традиционно, проще прикрываться исключительно действиями москалей.
П.С. Сологубу респект.
Спасибо за освещение ситуации и раскрытие больших подробностей чем указывается в СМИ.
П.С. плюсики поставил
Живите своим умом!
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:42
zzzzzz написав:
Спасибо за освещение ситуации и раскрытие больших подробностей чем указывается в СМИ.
П.С. плюсики поставил
Да на здоровье
Не обижайся за зарубу с Казантипом.
Был резок. Каюсь.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:48
Нормально. Почему-то вспомнилась авария сухогруза с грузом серы в районе Керчь-Еникальского пролива в "шестибалльный" шторм. Мы участвовали в парусных гонках при более свежем ветре.
vovan_prm написав: zzzzzz написав:
Спасибо за освещение ситуации и раскрытие больших подробностей чем указывается в СМИ.
П.С. плюсики поставил
Да на здоровье
Не обижайся за зарубу с Казантипом.
Был резок. Каюсь.
Налицо общее падение уровня профессионализма судоводителей ( в глобальных масштабах).
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:54
дядя Caша
я в такой шторм у себя по водохранилищу на резиновой лодке ходил....
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:03
дядя Caша написав:Нормально. Почему-то вспомнилась авария сухогруза с грузом серы в районе Керчь-Еникальского пролива в "шестибалльный" шторм. Мы участвовали в парусных гонках при более свежем ветре.
Налицо общее падение уровня профессионализма судоводителей ( в глобальных масштабах).
US
Там не все так просто.
Азовская "густая волна" пакостное явление. Т.е. высокая волна с маленьким расстоянием между гребнями.
Восточный ветер дует аккурат в борт судна, при проходе через пролив.
о.Тузла меняется под действием течений.
В общем: бедные лоцманы. А теперь еще и мост.
П.С. офф-топ заканчиваю.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 14:11
Captain Obvious написав:
Завершил сеанс анти-оленизма.
Продано 10 000 29
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Всем спасибо, до новых встреч в шоу "боже, всё пропало, покупаем на все по любой цене!"
На "Рамадан" щось залишили, чи будете по 28 віддавати? Я змінив свою думку по відкупу, головне тепер коли знову хвилька піде.
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