prodigy написав:zzzzzz написав:
Спасибо за освещение ситуации и раскрытие больших подробностей чем указывается в СМИ.
П.С. плюсики поставил
вообще то это офф-топ. пишите про порты в личку.
Не очень оффтоп, и информация интересная и полезная.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:00
Не очень оффтоп, и информация интересная и полезная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:06
Re: Валютный рынок в контексте
"Для предоставления Украине первого транша в размере 500 млн ЕС начал размещение облигаций"
Информация подтвердилась, курс уже упал вплотную к 28.00. Ещё 10-20 коп и будем на доВПшном уровне
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