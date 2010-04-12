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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7032703370347035

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:00

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Я уже вторую неделю толкую что: есть блокада, есть погода и, есть элементарная некомпетентность.
Выделить долю каждого из этих явлений совсем не просто.
Но рукож0пым менеджерам, традиционно, проще прикрываться исключительно действиями москалей.

П.С. Сологубу респект.


Спасибо за освещение ситуации и раскрытие больших подробностей чем указывается в СМИ.
П.С. плюсики поставил :mrgreen:


вообще то это офф-топ. пишите про порты в личку.

Не очень оффтоп, и информация интересная и полезная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

"Для предоставления Украине первого транша в размере 500 млн ЕС начал размещение облигаций"

http://www.dsnews.ua/economics/evrosoyu ... 2018160000

Информация подтвердилась, курс уже упал вплотную к 28.00. Ещё 10-20 коп и будем на доВПшном уровне :)
swodnix
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