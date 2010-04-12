vovan_prm написав:Я уже вторую неделю толкую что: есть блокада, есть погода и, есть элементарная некомпетентность. Выделить долю каждого из этих явлений совсем не просто. Но рукож0пым менеджерам, традиционно, проще прикрываться исключительно действиями москалей.
П.С. Сологубу респект.
Спасибо за освещение ситуации и раскрытие больших подробностей чем указывается в СМИ. П.С. плюсики поставил
вообще то это офф-топ. пишите про порты в личку.
Не очень оффтоп, и информация интересная и полезная.
что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать))
По кабелю продажи вижу, но для него это не такой большой скачок. А евро на фоне сегодняшнего роста с ночного минимума на 80 пипсов падение на 20 - лёгкая коррекция.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 гру, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
prodigy написав:vovan_prm что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать))
Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.
Я конечно извиняюсь,она мне тоже не помешала бы,куда можно подъехать для получения? по теме,вспоминаю как на ветке все дружно брали графики курса по годам независимости и делали выводы:нам бы ноябрь взять и отменить и тогда гривне ничего бы не угрожало,а теперь такая ситуйовина,что в ноябре пятились вниз и взяли высоту 27.90,немножко побрыкались на волнах чёрного моря и опять почти 28,плюс НБУ не заливает,а выкупает Что будет весной аж страшно подумать,сразу проколим 27 или НБУ будет выделываться со своим матчингом?
Я конечно извиняюсь,она мне тоже не помешала бы,куда можно подъехать для получения? по теме,вспоминаю как на ветке все дружно брали графики курса по годам независимости и делали выводы:нам бы ноябрь взять и отменить и тогда гривне ничего бы не угрожало,а теперь такая ситуйовина,что в ноябре пятились вниз и взяли высоту 27.90,немножко побрыкались на волнах чёрного моря и опять почти 28,плюс НБУ не заливает,а выкупает Что будет весной аж страшно подумать,сразу проколим 27 или НБУ будет выделываться со своим матчингом?
Мне нужна будет через месяц два по курсу 28 и ниже желательно
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Мне нужна будет через месяц два по курсу 28 и ниже желательно
Легко,идёте в приличный магаз,выбираете винцо подороже,в личных сообщениях узнаёте на какое отделение почты его отправлять в Днепр(можно и несколько бутылок,это только поможет общему делу) на имя ДС и дело в шляпе,вы уже давно на ветке,а всё скромничаете,пора уже реально подкреплять свои желания и они сбудутся
prodigy написав:vovan_prm что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать))
Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.
Извините, что вмешиваюсь, но, полагаю, рынки потихоньку избавляются от эйфории в отношении тура аргентинского танго глав КНР и США. Торговое перемирие не закреплено еще официальными документами. Кстати, это уже почувствовали во вторник рынки Азии, избавляясь той самой эйфории.
А это давит сырьевые валюты вниз, прихватывая с собой и европейцев..