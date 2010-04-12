Додано: Вів 04 гру, 2018 16:39

Grisha1 написав: Нацбанку нужна валюта. Нацбанку нужна валюта.

Я конечно извиняюсь,она мне тоже не помешала бы,куда можно подъехать для получения?по теме,вспоминаю как на ветке все дружно брали графики курса по годам независимости и делали выводы:нам бы ноябрь взять и отменить и тогда гривне ничего бы не угрожало,а теперь такая ситуйовина,что в ноябре пятились вниз и взяли высоту 27.90,немножко побрыкались на волнах чёрного моря и опять почти 28,плюс НБУ не заливает,а выкупаетЧто будет весной аж страшно подумать,сразу проколим 27 или НБУ будет выделываться со своим матчингом?