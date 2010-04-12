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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7033703470357036

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:25

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:мдааа...неожиданно, когда распил бюджета начнется интересно

Пилить особо нечего. Гигантских остатков в казначействе, как в прошлые годы, не наблюдается.


А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий :)
LEXX
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:35

  prodigy написав:ЛАД

если действительно интересует, то здесь масса информации

http://news.meta.ua/metka:%D0%BC%D0%BE% ... %BD%D1%8B/

Информации действительно много.

Вспомнился мне один случай конца 90-х.
Все знают, что пролетают иногда смерчи в прибрежных степях Украины.
Так вот случилось как-то заглянуть такому природному катаклизму в одно отдаленных из сел Приморского района Запорожской области.
Повалил вихрь несколько деревьев, потрепал сельские хаты, но самое страшное - сдул часть крыши с колхозного амбара.
280 тонн товарной пшеницы тогда списали на стихийное бедствие.
А у председателя колхоза вскоре появился первый в районе ЛэндКрузер.

Помню тоже много писали тогда про этот смерч.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:44

  LEXX написав:А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий


Раньше не встречал ситуации, когда не выделенные из бюджета деньги переносились на следующий год.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:46

  kharkov_val написав:дядя Caша
я в такой шторм у себя по водохранилищу на резиновой лодке ходил....
2812/2822

а Иисус вообще ходил по воде :o
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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