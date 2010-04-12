А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:25
А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:35
Информации действительно много.
Вспомнился мне один случай конца 90-х.
Все знают, что пролетают иногда смерчи в прибрежных степях Украины.
Так вот случилось как-то заглянуть такому природному катаклизму в одно отдаленных из сел Приморского района Запорожской области.
Повалил вихрь несколько деревьев, потрепал сельские хаты, но самое страшное - сдул часть крыши с колхозного амбара.
280 тонн товарной пшеницы тогда списали на стихийное бедствие.
А у председателя колхоза вскоре появился первый в районе ЛэндКрузер.
Помню тоже много писали тогда про этот смерч.
Только не юля
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:44
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:46
а Иисус вообще ходил по воде
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
|