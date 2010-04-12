А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:25
А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:35
Информации действительно много.
Вспомнился мне один случай конца 90-х.
Все знают, что пролетают иногда смерчи в прибрежных степях Украины.
Так вот случилось как-то заглянуть такому природному катаклизму в одно из отдаленных сел Приморского района Запорожской области.
Повалил вихрь несколько деревьев, потрепал сельские хаты, но самое страшное - сдул часть крыши с колхозного амбара.
280 тонн товарной пшеницы списали на стихийное бедствие.
Помню тоже много писали тогда про этот смерч.
А у председателя колхоза вскоре появился первый в районе ЛэндКрузер.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 19:04, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
Додано: Вів 04 гру, 2018 17:44
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:19
Найнижчий курс грудня буде десь в період з 17 по 21 число.Якщо не буде військового загострення.
Арестович пише,що в 2020 році війна між Україною і Росією неминуча.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:41
Re: Валютный рынок в контексте
ВП очень странное и до конца всеми непонятое получилось, а интересного там много. Ляшко вот удивил, при том что спонсор ахметов то вероятно позицию можно перенести на последнего. Что это, ахметов в такой ситуации резко в свое заиграл против порошенко, сомневаюсь что с ним заранее все не проговаривалось, интересно. Или ктото со стороны повлиял?. Как и ранее жду ходы Фирташа перед выборами, считаю важный игрок.[/quote]
Повлияло наличие Постановы 60,444,и других нормативных документов НБУ, выпущенных ещё в далеком 2004 году.
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