RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70347035703670377038>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:35

  prodigy написав:ЛАД

если действительно интересует, то здесь масса информации

http://news.meta.ua/metka:%D0%BC%D0%BE% ... %BD%D1%8B/

Информации действительно много.

Вспомнился мне один случай конца 90-х.
Все знают, что пролетают иногда смерчи в прибрежных степях Украины.
Так вот случилось как-то заглянуть такому природному катаклизму в одно из отдаленных сел Приморского района Запорожской области.
Повалил вихрь несколько деревьев, потрепал сельские хаты, но самое страшное - сдул часть крыши с колхозного амбара.
280 тонн товарной пшеницы списали на стихийное бедствие.

Помню тоже много писали тогда про этот смерч.

А у председателя колхоза вскоре появился первый в районе ЛэндКрузер.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 19:04, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 09.09.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 17:44

  LEXX написав:А если учесть, что по многим программам финансирования и софинансирования деньги не "сгорают", а переносятся на следующий год, то и "распил" не будет иметь серьезных последствий


Раньше не встречал ситуации, когда не выделенные из бюджета деньги переносились на следующий год.
freeze
4
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2519 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:12

Матч "Шахтар" - "Ліон" буде в Києві.Офіційна інформація.
tea
 
Повідомлень: 16102
З нами з: 15.11.08
Подякував: 429 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:19

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:При траншах обычно загоняют курс вверх временно, чтобы распродаться подороже.

Это устаревшие драйвера,они уже не подходят к ситуации!
Так что,под йоулку 27.50?

Найнижчий курс грудня буде десь в період з 17 по 21 число.Якщо не буде військового загострення.
Арестович пише,що в 2020 році війна між Україною і Росією неминуча.
tea
 
Повідомлень: 16102
З нами з: 15.11.08
Подякував: 429 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:41

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ребе Нок написав:[quote="4516450:Корнеев"]Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.

да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет :roll:
Одна є тільки загроза, що може втримати валюту від падіння перед НР, пролонгація ВР 26-27 грудня військового стану, але будемо сподіватись на спокій.

ВП очень странное и до конца всеми непонятое получилось, а интересного там много. Ляшко вот удивил, при том что спонсор ахметов то вероятно позицию можно перенести на последнего. Что это, ахметов в такой ситуации резко в свое заиграл против порошенко, сомневаюсь что с ним заранее все не проговаривалось, интересно. Или ктото со стороны повлиял?. Как и ранее жду ходы Фирташа перед выборами, считаю важный игрок.[/quote]
Повлияло наличие Постановы 60,444,и других нормативных документов НБУ, выпущенных ещё в далеком 2004 году.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
qreaton
 
Повідомлень: 926
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:23

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:vovan_prm что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать))

Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.


фунт сейчас 1,2671 (лоу 2018 1,2661)

11 декабря Парламент будет голосовать по Брекзиту (дебаты в Праламенте начнутся уже 5 декабря и неделю бритты будут думать как голосовать)
ЕС суд подтвердил, что Британия (согласно статьи 50) может отозвать свою заявку на выход из ЕС.

Meanwhile, the Bank of England chief Governor Mark Carney repeated his blues of no-deal Brexit being an unlikely scenario for the Bank while confirming before the lawmakers at the Treasury Select Committee that the UK banks are prepared and well capitalized even for the possibility of no-deal Brexit.

The UK construction PMI jumped to the highest reading in last four months of 53.4 in November, following the suit on manufacturing the also surprised on the upside in November.

прогноз аналитиков, в случае негативного голосования 11 декабря фунт упадет до 1,22.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:42

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.


фунт сейчас 1,2671 (лоу 2018 1,2661)

11 декабря Парламент будет голосовать по Брекзиту (дебаты в Праламенте начнутся уже 5 декабря и неделю бритты будут думать как голосовать)

С парламентариями Британии не так все просто, они договороспособны, в отличии от наших иди0тов.
ЕС суд подтвердил, что Британия (согласно статьи 50) может отозвать свою заявку на выход из ЕС.

Отдельно-взятый юрист. Не факт, даже, что кто-то ему делегировал право говорить от имени суда. Но его прилежно перепечатал весь ру-нет. С громкими заголовками.
прогноз аналитиков, в случае негативного голосования 11 декабря фунт упадет до 1,22.

Всяко бывает. Кабель - парень норовливый. Для него две фигуры за час - дело плёвое.

П.С. судя по операциям на открытом рынке Банк Англии не хочет на моменте видеть фунт выше 1,28
П.П.С. в пятницу экспирация фьючерсов. Рынок скажет свое веское слово.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 20:00, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 09.09.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:43

Re: Валютный рынок в контексте

Неужели увидим 27,50 до конца года???
В середине ноября не выдержал купил немного по 27,90 ПУМБ и был собой доволен на прошлой неделе. Сейчас не вижу дна, на каких уровнях начнутся массовые покупки??? На какое число надо иметь гривну и ждать дна))
viy
 
Повідомлень: 29
З нами з: 13.08.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:47

  tea написав:Якщо не буде військового загострення.


Не будет никаких переносов выборов,не нагнетайте.
Bayern
 
Повідомлень: 354
З нами з: 03.06.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:00

... "нам море по коліна" ©

...передаю "привіт" всім тутешнім футбольним вболівальникам і диванним матросам/боцманам/лоцманам, які сьогодні тут туди-сюди пропливають керчинську протоку :lol: :P
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5361
З нами з: 19.10.15
Подякував: 271 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70347035703670377038>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1386, 1387, 1388
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13876 1581718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 15:23
moniks
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1376346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10785)
04.12.2018 20:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.