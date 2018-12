Додано: Вів 04 гру, 2018 19:23

vovan_prm написав: prodigy написав: vovan_prm что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать)) что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать))

Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках. Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.

no-deal Brexit being an unlikely scenario for the Bank

the UK banks are prepared and well capitalized even for the possibility of no-deal Brexit.

фунт сейчас 1,2671 (лоу 2018 1,2661)11 декабря Парламент будет голосовать по Брекзиту (дебаты в Праламенте начнутся уже 5 декабря и неделю бритты будут думать как голосовать)ЕС суд подтвердил, что Британия (согласно статьи 50) может отозвать свою заявку на выход из ЕС.Meanwhile, the Bank of England chief Governor Mark Carney repeated his blues ofwhile confirming before the lawmakers at the Treasury Select Committee thatThe UK construction PMI jumped to the highest reading in last four months of 53.4 in November, following the suit on manufacturing the also surprised on the upside in November.прогноз аналитиков, в случае негативного голосования 11 декабря фунт упадет до 1,22.