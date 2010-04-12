Вспомнился мне один случай конца 90-х. Все знают, что пролетают иногда смерчи в прибрежных степях Украины. Так вот случилось как-то заглянуть такому природному катаклизму в одно из отдаленных сел Приморского района Запорожской области. Повалил вихрь несколько деревьев, потрепал сельские хаты, но самое страшное - сдул часть крыши с колхозного амбара. 280 тонн товарной пшеницы списали на стихийное бедствие.
Помню тоже много писали тогда про этот смерч.
А у председателя колхоза вскоре появился первый в районе ЛэндКрузер.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 19:04, всього редагувалось 2 разів.
ребе Нок написав:[quote="4516450:Корнеев"]Красота.Дуже хочеться спокійних новорічних свят.А гроші можна заробляти і не на валютних гойдалках.
да тут уже писали что народ на "свята" понесет сдавать, а валюту у них подберут по умеренному курсу, похоже так и будет
Одна є тільки загроза, що може втримати валюту від падіння перед НР, пролонгація ВР 26-27 грудня військового стану, але будемо сподіватись на спокій.
ВП очень странное и до конца всеми непонятое получилось, а интересного там много. Ляшко вот удивил, при том что спонсор ахметов то вероятно позицию можно перенести на последнего. Что это, ахметов в такой ситуации резко в свое заиграл против порошенко, сомневаюсь что с ним заранее все не проговаривалось, интересно. Или ктото со стороны повлиял?. Как и ранее жду ходы Фирташа перед выборами, считаю важный игрок.[/quote] Повлияло наличие Постановы 60,444,и других нормативных документов НБУ, выпущенных ещё в далеком 2004 году.
prodigy написав:vovan_prm что там на Forex произошло 20 минут назад? евро и кабель резко стали продавать))
Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.
фунт сейчас 1,2671 (лоу 2018 1,2661)
11 декабря Парламент будет голосовать по Брекзиту (дебаты в Праламенте начнутся уже 5 декабря и неделю бритты будут думать как голосовать) ЕС суд подтвердил, что Британия (согласно статьи 50) может отозвать свою заявку на выход из ЕС.
Meanwhile, the Bank of England chief Governor Mark Carney repeated his blues of no-deal Brexit being an unlikely scenario for the Bank while confirming before the lawmakers at the Treasury Select Committee that the UK banks are prepared and well capitalized even for the possibility of no-deal Brexit.
The UK construction PMI jumped to the highest reading in last four months of 53.4 in November, following the suit on manufacturing the also surprised on the upside in November.
прогноз аналитиков, в случае негативного голосования 11 декабря фунт упадет до 1,22.
vovan_prm написав:Обычное явление. В 15-00 и 16-00 по Киеву открываются торги на Нью Йоркской и Чикагской биржах соответственно. Американцы выкупают/продают интересные уровни, наторгованные в Европе. Плюс по средам Центральные Банки проводят операции на открытых рынках.
фунт сейчас 1,2671 (лоу 2018 1,2661)
11 декабря Парламент будет голосовать по Брекзиту (дебаты в Праламенте начнутся уже 5 декабря и неделю бритты будут думать как голосовать)
С парламентариями Британии не так все просто, они договороспособны, в отличии от наших иди0тов.
ЕС суд подтвердил, что Британия (согласно статьи 50) может отозвать свою заявку на выход из ЕС.
Отдельно-взятый юрист. Не факт, даже, что кто-то ему делегировал право говорить от имени суда. Но его прилежно перепечатал весь ру-нет. С громкими заголовками.
прогноз аналитиков, в случае негативного голосования 11 декабря фунт упадет до 1,22.
Всяко бывает. Кабель - парень норовливый. Для него две фигуры за час - дело плёвое.
П.С. судя по операциям на открытом рынке Банк Англии не хочет на моменте видеть фунт выше 1,28 П.П.С. в пятницу экспирация фьючерсов. Рынок скажет свое веское слово.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 20:00, всього редагувалось 2 разів.
Неужели увидим 27,50 до конца года??? В середине ноября не выдержал купил немного по 27,90 ПУМБ и был собой доволен на прошлой неделе. Сейчас не вижу дна, на каких уровнях начнутся массовые покупки??? На какое число надо иметь гривну и ждать дна))