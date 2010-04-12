Додано: Вів 04 гру, 2018 20:38

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в понедельник относительно доллара на 5,01 коп., на торгах вторника повысился на 4,68 коп., оказавшись на уровне 28,1259 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 04 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 28,17/28,21, но спустя 13 минут, доллар, сменив тренд и начав снижаться, оказался на отметке 28,145/28,155 UAH/USD.



Подобный разворот в дебюте торгов поясняется отсутствием нерезидентов, у которых, как в один голос твердили казначеи коммбанков, стартует репатриация дивидендов. Готовясь к этому событию, спекулянты межбанка заранее аккумулировали запас валюты, а чтобы подороже ее продать «варягам», уже на открытии сессии предварительно подняли действующие цены СКВ до 28,17/28,21 UAH/USD. Столь ранняя подготовка мероприятия оправдана тем, что нерезиденты обычно появляются на рынке спозаранку, быстро и не считаясь с ценой, скупают СКВ и дружно покидают межбанк.

Поначалу для спекулянтов все складывалось благоприятно: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн., скорее всего, индицируя наличие дивидендной гривни у нерезидентов. Однако, последние на рынок 04-го не пришли, вызвав растерянность продавцов и заморозку действующих цен СКВ на уровне 28,145/28,155 UAH/USD до 10.50 Киева.



Затем в игру вступили в игру системные игроки, у которых не было дивидендной гривни, с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие нужды. К 11.20 котировки доллара на этих продажах упали до 28,11/28,13 UAH/USD. Спекулянты, пребывавшие в невостребованном долларе, бросились догонять рынок своими продажами, ускорив его падение – около 11.36 «американец» уже был на цифре 28,09/28,11, а полдень встретил на отметке 28,06/28,08 UAH/USD. Против такого демпинга не смог устоять регулятор, вскоре появившись на рынке и начав выкупать СКВ с платформы Matching по 28,09 UAH/USD. Это остановило коррекцию «американца» и обеспечило отскок его цены до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.30 Киева.



На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 на фоне курса 28,08/28,10 UAH/USD, однако, судя по всему, на обед ушел и регулятор, позволив ценам СКВ вначале понизиться к 28,07/28,10, а спустя полчаса, на 13.45 Киева, «американец» вернулся на отметку 28,06/28,09 UAH/USD.

Не останавливаясь на этом, доллар продолжал терять в цене, с 15.00 консолидировавшись на цифре 28,05/28,08 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения вторничной сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



В районе отметки 28,05/28,08 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 04 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1259 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1259 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось покупателя.



Во-вторых, держателей СКВ «подвели» нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на родину, не появившись на МЕЖБАНКЕ , как ожидалось всем, для покупок доллара.



В-третьих, в отличие от нерезидентов, на счетах у которых появилась дивидендная гривня, остальные игроки были вынуждены продавать доллар ради нацвалюты на текущие расходы. Казначейство, напомним, прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, накопив ко вторнику избыточную долларовую ликвидность, в расчете на покупки «варягов», спекулянты были вынуждены в спешном порядке продавать ее по рыночному курсу, катализировав его снижение. Продажам спекулянтов предшествовали предложения СКВ системными игроками ради гривни, которой не хватало.



Во-вторых, совместные продажи вызвали обвальный характер коррекции действующих цен, который попытался остановить регулятор гривневыми интервенциями с платформы Matching, увеличивая тем самым ликвидность вторничной сессии межбанка и пополнив свои резервы суммой в $30,0 млн.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует игроков межбанка оборотами) была снята с повестки дня.



Наличный рынок в течение вторника заметно увеличил темп коррекции в паре доллар-гривня по сравнению с предыдущей сессией. Полагаю, энтузиазм у тамошних «зеленых медведей» поднял перенос нерезидентами выхода на межбанк для приобретения СКВ для последующей репатриации этих денег на родину.



Отметим региональную зависимость внутридневной коррекции наличного доллара. Если на рынке столицы пара доллар-гривня дешевела достаточно медленно, восточнее, в Харькове, Днепре и в Запорожье потери «американца» были заметнее. Не исключено, эти отличия в скорости ревальвации наличной гривни определялись состоянием гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) в каждом регионе страны.



Подавляющее большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) завершили торги вторника в равновесии спроса и предложения. Которое за исключением рынка Днепра, отнюдь не гарантировало приличных оборотов.

Валютчикам Днепра повезло: у них 04-го было много системных клиентов, обеспечивших как итоговое равновесие, так и «отличную» ликвидность.



Представители рынков остальных вышеперечисленных городов констатировали снижение показателей предыдущей сессии. Исключение составил рынок Запорожья, повторивший показатели предыдущей сессии, но подняться выше «посредственного» уровня в ликвидности ему помешало отсутствие оптовых сделок и сложившийся к исходу торгов символический «перекос» местного рынка в сторону клиентского спроса.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-11,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), офера потеряли 3,0-9,0 коп. (наиболее заметно упала эта позиция на рынке Днепра).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 5,0-11,0 коп (лидировали в откате рынки Днепра и Харькова), позиция «предложение» за сутки стала ниже на 3,0-9,0 коп. (лидерство за собой сохранил рынок Днепра).



Более высокая «раскрепощенность» во вторничном откате наличного доллара, полагаю, отнюдь не гарантирует аналогичное поведение безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка. Дело в том, что над валютным межбанком все еще висит «дамоклов меч» сезона репатриации дивидендов, сохраняя интригу возможного бустирования (усиления) воздействия этого «дежурного» ежемесячного мероприятия на курсовую динамику из-за пребывания страны в состоянии регионального военного положения.

Несколько ослабит возможный «всплеск эмоций» в случае выхода на рынок нерезидентов ранним утром среды за долларом рост объема притока экспортной выручки, характерный для среды-четверга.



Впрочем, главное, чтобы «варяги» наконец-то появились на рынке, сняв тамошнюю напряженность и вернув межбанк в прежнюю привычную колею. Ситуация напоминает пребывание в очереди на прием к дантисту, который взял отгул.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 04 декабря в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 04 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,423 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения валюты, отчасти поддержанного утренним непродолжительным «зеленым» ралли на МЕЖБАНКЕ .



Затем со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.



Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда, сохранив нисходящий тренд, котировки «американца» и евро снижались. Тем не менее, это сопровождалось равновесием покупок и продаж, объемы которых значительно выросли.



Итоговое равновесие спроса и оферов в комплекте с появлением на местном рынке системных игроков, продававших и приобретавших СКВ, обеспечили заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «неформального» рынка Днепра «пятерку», изрядно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 04 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 10,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре упали на 11,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,07/28,15 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 04-го в условиях равновесия покупок и продаж, которое поначалу не требовало поддержки ценами из-за кратковременного «зеленого» ралли на валютном межбанке, где валютные спекулянты готовились «встречать» нерезидентов. Однако, после 10.25 Киева, когда на межбанк вернулись «зеленые медведи», возобновив снижение безналичного «американца», текущему равновесию спроса и предложение наличной оптовой СКВ понадобилось дисконтирование цен.



К полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, и размытые в рамках «индивидуального подхода» цены: 28,10-12/28,18-20 UAH/USD, евро – 31,95-32,00/32,10-13 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB.



Восстановившаяся «медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда нисходящий тренд наличной оптовой пары доллар-гривня был пролонгирован, отвечая на послеобеденное возобновление динамичного отката «зеленого» безнала на межбанке, который покинул регулятор.



Коррекция наличного доллара до самого финиша сопровождалась сбалансированной и весьма ликвидной торговлей при участии «солидных клиентов», одинаково охотно «сдававших валюту» и приобретавших ее.



Этот итоговый баланс обеспечил отличное состояние ликвидности – обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «пятерку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 04 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 10,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 11,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 декабря уровнями 31,90/32,10 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 8,0 коп., офера не изменились.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 04-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка не пришлось, как накануне, решать проблемы с гривневой ликвидностью.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 04-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшей после 15.00 Киева динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом рынке forex, сменивший неспешное подорожание евро и вернувшей единую валюту около после 19.00 Киева поближе к концептуальнозначимой отметке $1,1300 (в диапазон $1,1320-1,1330) после заметного отскока до $1,1410 на эйфории от предварительных договоренностях Трампа и лидера КНР о «торговом перемирии».



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1375 к $1,1350, потеряв в течение этого промежутка времени скромные 25 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно понизившие обе позиции наличного евро, учли эту потерю, не забывая при этом о падении курса наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1353, пара евро-доллар до полудня по Киеву росла в цене, сумев отметиться в указанный час на внутридневном максимуме $1,1416, повторив свой успех около 13.00. Затем стартовало динамичное снижение главной валютной пары, проходившее в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками, как и полагается в этом режиме.



Откат пары евро-доллар продолжался до 19.15 Киева, когда евро оказался на уровне $1,1325, не покидая его до 19.45 Киева, а стартовавшее с этого момента «нетвердое» ралли, лишь ненамного улучшило состояние евро, подняв пару евро-доллар по состоянию на 20.10 Киева до уровня $1,1335…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit).



По состоянию на 12.15 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,2814 с $1,2723 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару повышался до $1,1406 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1355 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥112,77 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,67 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,61%, до 96,44 пункта.



Участники торгов отыгрывают новости о том, что генеральный адвокат Суда ЕС Мануэль Кампос Санчес-Бордона предложил судебной инстанции признать, что статья 50 договора Евросоюза, на основании которой Британия выходит из ЕС, оставляет стране право в одностороннем порядке отменить свое решение. Согласно сообщению суда, такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе не будет официально заключено.



Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер-министр Тереза Мэй называет «лучшей из возможных сделок», критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.



Парламентские дебаты могут подтвердить разногласия между политическими партиями и внутри них, а также указать на низкую вероятность одобрения парламентом соглашения по Brexit.



Индекс доллара около 16.15 Киева продолжил снижение.



Курс пары доллар-иена упал на 90 пунктов. На рынке говорят, что выравнивание кривой доходности в США может предвещать снижение темпов роста экономики. Доходность 10-летних облигаций в США упала ниже уровня 3,000% и достигла сегодня отметки 2,950%.



Разница между доходностью 2- и 10-летних облигаций в США уменьшилась до минимума с предкризисного июля 2007 года. Доходность 2-летних бумаг превысила доходность 5-летних облигаций также впервые с 2007 года.



Курс пары доллар-китайский юань упал до минимального уровня с сентября. Фьючерс на легкую нефть в США продолжил повышение и вырос на 1,1% до уровня $53,55 за баррель.



Премьер-министр Италии Конте заявил, что он предоставит новый проект бюджета правительства на 2019 год в течение следующих нескольких часов. Дефицит должен уменьшиться по сравнению с первоначальным планом.



Главный адвокат Европейского суда заявил, что Великобритания имеет право в одностороннем порядке отказаться от выхода из ЕС. Курс фунта отреагировал на эту новость резким усилением.



Приходится констатировать, что ситуация в паре евро-доллар заметно изменилась в начале недели после того как в выходные США и Китай договорились о торговом перемирии на 90 дней (во время которого тарифы не будут налагаться). Новость была позитивно воспринята рынками, пара евро-доллар открылась с 45-пунктовым гэпом вверх, в районе $1,1360 против закрытия в пятницу в районе $1,1315.



После чего до утра вторника пара довольно интенсивно колебалась между $1,13 и $1,14, но в итоге около 11.30 Киева вышла из консолидации вверх и пробила отметку $1,14.



Разумеется, нельзя недооценивать важность того, что в ближайшее время дальнейшей эскалации торговой войны не будет. Ставка тарифа на объем китайских товаров в $200 млрд. избежит повышения с нового года с 10% до 25%.



Однако не следует забывать о том, что рынки практически не отреагировали на уже введенные тарифы.

Например, индекс акций развивающихся рынков MSCI EM на моменте торгуется на отметке 1016 (в последние недели рос), а это уровень середины августа (о тарифах в 10% на $250 млрд. США объявили в начале сентября, они вступили в силу 24 сентября).

То же самое можно сказать и о паре евро-доллар, которая в ноябре лишь немного обновила минимум от провала к $1,13 в середине августа.



Полагаю, основное сворачивание аппетитов к риску в этом году произошло до лета, а в последние месяцы тенденция напоминает банальный боковой тренд.



Меж тем ситуация в мировой экономике ухудшается. Мы уже отмечали, что III-ем квартале спад ВВП показали экономики Германии, Италии, Швейцарии, Японии. Замедляется экономика Китая.



Опубликованные в понедельник индексы деловых настроений PMI в промышленности Южной Кореи, Тайваня и Малайзии за ноябрь провалились до новых минимумов, падение с 51,0 до 48,6; 48,7 до 48,4; 49,2 до 48,2 соответственно.

Значения ниже 50 означают спад, а здесь везде значения упали уже ниже 49.



Кредитно-дефолтные свопы (CDS, стоимость страховки от дефолта) на Deutsche Bank стремительно растут с начала ноября, выросли до максимумов 2016 года.



Цена 5-летних CDS выросла до отметки текущих 219 против максимума от февраля 2016 года на уровне 264.



Наконец, последняя новость – кривая доходности американских облигаций стала инвертированной на отдельном участке. Доходность 2-летних облигаций США превысила доходность 5-летних облигаций (2,8171% против 2,8107% соответственно).



Напомним, что инвертирование кривой доходности считается классическим признаком предстоящей рецессии. Инвертирование кривой доходности американских облигаций происходило в 2000 и 2006 годах, показав себя предвестником наступивших потом кризисов.



В этом контексте локальному позитивному настрою рынков мы не верим. Но, по всей видимости, коррекция на рынках имеет шансы продлиться еще какое-то время.



Возможно, пара евро-доллар, которая уже достигала во вторник отметки $1,1416, сможет еще продолжить рост и даже коснуться цифры $1,1450. Но в этом случае рост, как мы считаем, будет представлять собой лишь ложный выход вверх из консолидации, отработкой стопов у «медведей» по паре евро-доллар.



В дальнейшем ждем возврата рынков к тренду на сворачивание аппетитов к риску и общему укреплению доллара. Кстати, если кто из читателей не обратил внимание, мы подчеркиваем: в этой части обзора мы ни разу не упомянули тему повышения ставок Федрезерва.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,90/32,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника по обеим позициям.



Торги рублем 04 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, потеряв 120 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся с закрытия понедельника на 8,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 декабря по спросу выросли на 20 пунктов, потеряв 120 пунктов по предложению.



Ожидавшийся большинством экспертов «визит» нерезидентов на украинский валютный межбанк для конвертации дивидендной гривни в более надежную валюту с последующим выводом на родину, не состоялся в этот вторник. Разочарованные «вероломством» «варягов» наши спекулянты, предвкушавшие приличный профит на продажах СКВ нерезидентам, которые, как правило, скупая доллар, не скупятся на цену, были вынуждены распродавать заготовленную СКВ по рыночному курсу, который из-за массовых продаж, заметно пошел вниз. Коррекция была остановлена регулятором, выкупившим долларовые излишки по 28,09 UAH/USD.



Мы не исключаем, что не появление во вторник на рынке нерезидентов, могло оказаться «домашней заготовкой» банков с западным капиталом, цель которой, возможность скупиться на следующий день но уже по более низкому курсу доллара. Резонность этой отсрочки подтверждается традиционным ростом притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу. Очевидно, нерезиденты рассчитывают на демпинговые цены «американца», благодаря этой «календарной» поддержке.



Стало быть, визит «варяги» отложили, оставив рынку и тамошним спекулянтам на свое появление за долларом в ближайшее время. Повторимся, напомнив, что репатриация дивидендов из страны, объявившей военное положение, таит в себе много неожиданностей. Не исключено, рынок 04-го столкнулся с одной из них, оставляя надежду на другие сюрпризы.



В этом контексте обращаем внимание на очевидную сдержанность наличного рынка, который не торопится резко снижать действующие цены. С одной стороны из-за рисков потерять клиентский «принос», с другой, все-таки рассчитывая на скорый визит «варягов» за долларом.



US

