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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7036703770387039>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Долярчик написав:ВТБ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)


здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.


Скулить и жаловаться на сатрапов-модераторов конечно проще, а сделать пару шагов в сторону до профильной ветки Банки Банкрути и там безнаказанно резвиться, не для гордых форумчан. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:52

Qwerty

УЕФА перенесла матч в Киев...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:13

  Anadonta написав:Qwerty

УЕФА перенесла матч в Киев...

Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:26

  дядя Caша написав:
Главный адвокат Европейского суда заявил, что Великобритания имеет право в одностороннем порядке отказаться от выхода из ЕС. Курс фунта отреагировал на эту новость резким усилением.

ДС, за кадром остается вопрос: делегировал ли кто-то сабжу право на подобные спитчи? Или он "наболтал" по собственной инициативе?
Замечу, что локальный прицел фунта вниз обозначился еще неделю назад на закрытии 27 ноября.

По евро/доллару "остаюсь при своих":
vovan_prm Добавлено: Вс 02 дек, 2018 15:53
По евро/доллару ожидаю обновления минимума 1,1214.
Перед этим не исключен повторный тест 1,15.
Точнее можно будет сказать по реакции на эти уровни.

Валютный рынок в контексте
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:35

  Qwerty написав:
  tea написав:Мала Кондопога - респект!!!
https://www.youtube.com/watch?v=99m8tkj ... 2394743394

Флеш-моб хороший... Тільки матчу в Харкові не буде! Скоріш за все у Львові... А матч дійсно важливий, планую побувати на матчі, тим більше до Львова набагато ближче їхати ніж до Харкова.

Читайте внимательно форум. А не только себя. На странице назад tea уже выложил инфу, что в Киеве теперь...
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:36

  tea написав:
  Anadonta написав:Qwerty

УЕФА перенесла матч в Киев...

Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком. :mrgreen:

100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:38

  serg1974 написав:
  Qwerty написав:
  tea написав:Мала Кондопога - респект!!!
https://www.youtube.com/watch?v=99m8tkj ... 2394743394

Флеш-моб хороший... Тільки матчу в Харкові не буде! Скоріш за все у Львові... А матч дійсно важливий, планую побувати на матчі, тим більше до Львова набагато ближче їхати ніж до Харкова.

Читайте внимательно форум. А не только себя. На странице назад tea уже выложил инфу, что в Киеве теперь...

Кверті уважно читає. :wink: Просто він ще читає осінні повідомлення десь за середину листопада. :lol: Він ще не знає про конфлікт в Азовському морі. :mrgreen: Десь дійде до нього післязавтра. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:42

  Qwerty написав:
  tea написав:Мала Кондопога - респект!!!
https://www.youtube.com/watch?v=99m8tkj ... 2394743394

Флеш-моб хороший... Тільки матчу в Харкові не буде! Скоріш за все у Львові... А матч дійсно важливий, планую побувати на матчі, тим більше до Львова набагато ближче їхати ніж до Харкова.

Давай,друже. :wink: Зустрінемось у Львові. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:51

... а тема ж то: Валютный рынок в контексте)))

  serg1974 написав:
  tea написав:
  Anadonta написав:Qwerty

УЕФА перенесла матч в Киев...

Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком. :mrgreen:

100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.


... от ви смієтесь...
- а я теж, наприклад, як на гілці про київську нерухомість, два-три дні пропущу, а потім зайду..... - то мені просто впадло/та й не цікаво 30-40 сторінок читати всяких нісенітниць і дурних суперечок(бо корисної інфи обмаль)..... - то трохи пролистаю..... а далі починаю читати з передостанньої сторінки! :mrgreen:
.... то ж не дивно, якщо пан Кверті пропустив 4-5днів.....і не встиг все дочитати, як знову пропустив пару днів... :roll: :D
... попробуй тут вас дожени читанням, як тут по 10 сторінок про "алиє паруса", про футбол.... про вияснення клонів-ніків.....про автоєврохламщиків.... про вияснення "хто дурак?" і т. п. :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  Долярчик написав:..... - то мені просто впадло/та й не цікаво 30-40 сторінок читати всяких нісенітниць і дурних суперечок(бо корисної інфи обмаль)

Ну вот! Открылся кладезь "корисної інфи".
Не пропустите ни слова :mrgreen:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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