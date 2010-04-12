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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:52
Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
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Anadonta
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:13
Anadonta написав:Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
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tea
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:26
ДС
дядя Caша написав:
Главный адвокат Европейского суда заявил, что Великобритания имеет право в одностороннем порядке отказаться от выхода из ЕС. Курс фунта отреагировал на эту новость резким усилением.
, за кадром остается вопрос: делегировал ли кто-то сабжу право на подобные спитчи? Или он "наболтал" по собственной инициативе?
Замечу, что локальный прицел фунта вниз обозначился еще неделю назад на закрытии 27 ноября.
По евро/доллару "остаюсь при своих":
Валютный рынок в контексте
vovan_prm Добавлено: Вс 02 дек, 2018 15:53
По евро/доллару ожидаю обновления минимума 1,1214.
Перед этим не исключен повторный тест 1,15.
Точнее можно будет сказать по реакции на эти уровни.
Только не юля
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:35
Qwerty написав:
Флеш-моб хороший... Тільки матчу в Харкові не буде! Скоріш за все у Львові... А матч дійсно важливий, планую побувати на матчі, тим більше до Львова набагато ближче їхати ніж до Харкова.
Читайте внимательно форум. А не только себя. На странице назад tea уже выложил инфу, что в Киеве теперь...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:36
tea написав: Anadonta написав:Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:38
serg1974 написав: Qwerty написав:
Флеш-моб хороший... Тільки матчу в Харкові не буде! Скоріш за все у Львові... А матч дійсно важливий, планую побувати на матчі, тим більше до Львова набагато ближче їхати ніж до Харкова.
Читайте внимательно форум. А не только себя. На странице назад tea уже выложил инфу, что в Киеве теперь...
Кверті уважно читає.
Просто він ще читає осінні повідомлення десь за середину листопада.
Він ще не знає про конфлікт в Азовському морі.
Десь дійде до нього післязавтра.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:42
Qwerty написав:
Флеш-моб хороший... Тільки матчу в Харкові не буде! Скоріш за все у Львові
... А матч дійсно важливий, планую побувати на матчі
, тим більше до Львова набагато ближче їхати ніж до Харкова.
Давай,друже.
Зустрінемось у Львові.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:51
serg1974 написав: tea написав: Anadonta написав:Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.
... от ви смієтесь...
- а я теж, наприклад, як на гілці про київську нерухомість, два-три дні пропущу, а потім зайду..... - то мені просто впадло/та й не цікаво 30-40 сторінок читати всяких нісенітниць і дурних суперечок(бо корисної інфи обмаль)..... - то трохи пролистаю..... а далі починаю читати з передостанньої сторінки!
.... то ж не дивно, якщо пан Кверті пропустив 4-5днів.....і не встиг все дочитати, як знову пропустив пару днів...
... попробуй тут вас дожени читанням, як тут по 10 сторінок про "алиє паруса", про футбол.... про вияснення клонів-ніків.....про автоєврохламщиків.... про вияснення "хто дурак?" і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:58
Долярчик написав:
..... - то мені просто впадло/та й не цікаво 30-40 сторінок читати всяких нісенітниць і дурних суперечок(бо корисної інфи обмаль)
Ну вот! Открылся кладезь "корисної інфи".
Не пропустите ни слова
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Вів 04 гру, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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