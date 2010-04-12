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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7036703770387039

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:00

ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Вів 04 гру, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:01

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 04 гру, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04

  холява написав:Долярчик

... попробуй тут вас дожени читанням, як тут по 10 сторінок про "алиє паруса", про футбол.... про вияснення клонів-ніків.....про автоєврохламщиків.... про вияснення "хто дурак?" і т. п. :mrgreen:

...и это пишет человек всех ЗАЕ...ШИЙ своей квартирой


... там Ви, в одній букві помилились.... :D мабуть, мали на увазі слово ЗАІНТРИГУВАВШИЙ? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04

Убрал
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 04 гру, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:30

  Долярчик написав:
  serg1974 написав:
  tea написав:Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком. :mrgreen:

100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.


... от ви смієтесь...
.... то ж не дивно, якщо пан Кверті пропустив 4-5днів.....і не встиг все дочитати, як знову пропустив пару днів... :roll: :D

Поки пан Кверті "пакує валізи" на Львів,Вам завдання - почистити сніг на "Львів-Арені". :mrgreen: Щоб до приїзду пана Кверті газон був зеленим. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:31

  холява написав:ДЕЛ

Хто тут вже Пізнайка дістав? :shock:
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