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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:00
ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява
в Вів 04 гру, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:01
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 04 гру, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04
холява написав:Долярчик
... попробуй тут вас дожени читанням, як тут по 10 сторінок про "алиє паруса", про футбол.... про вияснення клонів-ніків.....про автоєврохламщиків.... про вияснення "хто дурак?" і т. п.
...и это пишет человек всех ЗАЕ...ШИЙ своей квартирой
... там Ви, в одній букві помилились....
мабуть, мали на увазі слово ЗАІНТРИГУВАВШИЙ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:04
Убрал
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Вів 04 гру, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:30
Долярчик написав: serg1974 написав: tea написав:
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.
... от ви смієтесь...
.... то ж не дивно, якщо пан Кверті
пропустив 4-5днів.....і не встиг все дочитати, як знову пропустив пару днів...
Поки пан Кверті "пакує валізи" на Львів,Вам завдання - почистити сніг на "Львів-Арені".
Щоб до приїзду пана Кверті газон був зеленим.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:31
холява написав:
ДЕЛ
Хто тут вже Пізнайка дістав?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:46
tea написав: Долярчик написав: serg1974 написав:
[quote="45170
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.
... от ви смієтесь...
.... то ж не дивно, якщо пан Кверті
пропустив 4-5днів.....і не встиг все дочитати, як знову пропустив пару днів...
Поки пан Кверті "пакує валізи" на Львів,Вам завдання - почистити сніг
на "Львів-Арені".
Щоб до приїзду пана Кверті газон був зеленим.
[/quote]
... сьогоднішній дощ - все почистив!
ЛАСКАВО ПРОСИМО у чарівний, неперевершений, культурно-загадковий Львів!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:51
Долярчик написав: tea написав:
Поки пан Кверті "пакує валізи" на Львів,Вам завдання - почистити сніг
на "Львів-Арені".
Щоб до приїзду пана Кверті газон був зеленим.
... сьогоднішній дощ - все почистив!
ЛАСКАВО ПРОСИМО у чарівний, неперевершений, культурно-загадковий Львів!!!
Зустрінете пана Кверті в аеропорту і проведете екскурсію по Львову.Ввечері 12 числа відведіть на стадіон,посадіть у ВІП-ложу.
Заздалегідь заплануйте так,щоб у скай-боксі був телевізор.
Ще ніколи Кверті зі львівського стадіону не вболівав за "Шахтар",який гратиме в Києві
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:54
Долярчик написав: холява написав:
...и это пишет человек всех ЗАЕ...ШИЙ своей квартирой
... там Ви, в одній букві помилились....
мабуть, мали на увазі слово ЗАІНТРИГУВАВШИЙ?
АААА,так це Ви Пізнайка дістали?
А навіщо?
Чому культурний лікар,за день прийнявши десятки пацієнтів,прийшов додому щоб відпочити,має тут нервувати?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:58
tea написав: Долярчик написав: холява написав:
...и это пишет человек всех ЗАЕ...ШИЙ своей квартирой
... там Ви, в одній букві помилились....
мабуть, мали на увазі слово ЗАІНТРИГУВАВШИЙ?
АААА,так це Ви Пізнайка дістали?
А навіщо?
Чому культурний лікар,за день прийнявши десятки пацієнтів,прийшов додому щоб відпочити,має тут нервувати?
.... так він, начебто, вже на пенсії? - "крутить" свій бізнес.... (ну там препарати які закупляє/перепродає.....чи аптек зо дві має
)
- а от коли є "ностальжі" за колишньою роботою, заходить сюди...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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