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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7037703870397040

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:58

  дядя Caша написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Долярчик написав:ВТБ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)


здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.


Скулить и жаловаться на сатрапов-модераторов конечно проще, а сделать пару шагов в сторону до профильной ветки Банки Банкрути и там безнаказанно резвиться, не для гордых форумчан. :mrgreen:

US


эта ветка там где уже введена ва. а я иногда пишу куда должна войти ва. про втб я неоднократно писал начиная с середины 17г, что будет идти с начало 18г. закрытие отделений по регионам, а значит это возможно в дальнейшем введение в банк ва. последний раз начал писать о возможном вводе ва в втб за неделю до ввода в банк ва. мои сообщения или убирали или вообще меня блокировали. и в чем я был не прав??? отделения в 18г. закрывались, ва в банк ввели. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:10

  Долярчик написав:Qwerty
.... можливо, його дружина з "бідної сім'ї".....колишня "селянка" :oops:

Такі ще більш витратливі, бо багато хочуть, але мало розуміють!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:15

  Den написав:
  Qwerty написав:
  Позитивчик написав:Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?

Вибачте за моє нескромне питання :oops:
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?

Мільйонний оберт в місяць може давати мізерні прибутки, якщо не збитки... Знаю людей у яких були десятки мільйонів оберти і сьогодні абсолютні банкроти. Так що все відносно... У витрати Дена не вірю... Не по сумі, а по структурі... Якщо на дітей не жаліє, цифра цілком реальна, то чому з такими претензіями дружина гола і боса?! Її це влаштовує?! Можливо домогосподарка якась і не цікавиться доходами чоловіка?! Чи свідомо себе обділяє і не хоче сумок, годинників, прикрас, брендового одягу... Можливо і таке, якщо ні з ким із подруг свого кругу не підтримує відносин...[/quote]

Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать.[/quote]
Та я розумію... Може не потрібно було і починати розписувати? Все рівно не повірять і не оцінять! Та й вам воно абсолютно ні до чого.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:23

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:Qwerty
.... можливо, його дружина з "бідної сім'ї".....колишня "селянка" :oops:

Такі ще більш витратливі, бо багато хочуть, але мало розуміють!

Десь Кверті до Пізнайкового повідомлення доходить.Тижня зо два назад Пізнайко мені у відповідь писав приблизно таке:"Кверті?Не знаю такого".
Хвилин через 30 дійде,прочитає,ніч не спатиме,пігулок наковтається.
Пізнайко,може повернетесь хутко до Вашого повідомлення і зітрете?У Вас є не більше 5 хвилин.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:56

  tea написав:
  Qwerty написав:
  Долярчик написав:Qwerty
.... можливо, його дружина з "бідної сім'ї".....колишня "селянка" :oops:

Такі ще більш витратливі, бо багато хочуть, але мало розуміють!

Десь Кверті до Пізнайкового повідомлення доходить.Тижня зо два назад Пізнайко мені у відповідь писав приблизно таке:"Кверті?Не знаю такого".
Хвилин через 30 дійде,прочитає,ніч не спатиме,пігулок наковтається.
Пізнайко,може повернетесь хутко до Вашого повідомлення і зітрете?У Вас є не більше 5 хвилин.


пройшло пів години. ну що там? аудиторія хвилюється
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:58

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Поки пан Кверті "пакує валізи" на Львів,Вам завдання - почистити сніг на "Львів-Арені". :mrgreen: Щоб до приїзду пана Кверті газон був зеленим. :mrgreen:

... сьогоднішній дощ - все почистив! :D
ЛАСКАВО ПРОСИМО у чарівний, неперевершений, культурно-загадковий Львів!!!

Зустрінете пана Кверті в аеропорту і проведете екскурсію по Львову.Ввечері 12 числа відведіть на стадіон,посадіть у ВІП-ложу.
Заздалегідь заплануйте так,щоб у скай-боксі був телевізор.
Ще ніколи Кверті зі львівського стадіону не вболівав за "Шахтар",який гратиме в Києві :mrgreen:

Плюсанул). Представил картину...
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