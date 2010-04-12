Додано: Вів 04 гру, 2018 23:15

Den написав: Qwerty написав: Позитивчик написав: Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих)) Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?

круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое? 200 штук в месяц на личные расходы?круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?

Вибачте за моє нескромне питання

Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць? Вибачте за моє нескромне питанняЧим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?

Мільйонний оберт в місяць може давати мізерні прибутки, якщо не збитки... Знаю людей у яких були десятки мільйонів оберти і сьогодні абсолютні банкроти. Так що все відносно... У витрати Дена не вірю... Не по сумі, а по структурі... Якщо на дітей не жаліє, цифра цілком реальна, то чому з такими претензіями дружина гола і боса?! Її це влаштовує?! Можливо домогосподарка якась і не цікавиться доходами чоловіка?! Чи свідомо себе обділяє і не хоче сумок, годинників, прикрас, брендового одягу... Можливо і таке, якщо ні з ким із подруг свого кругу не підтримує відносин...[/quote]Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать.[/quote]Та я розумію... Може не потрібно було і починати розписувати? Все рівно не повірять і не оцінять! Та й вам воно абсолютно ні до чого.