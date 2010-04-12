Долярчик написав:ВТБ, а ще хто? - оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)
здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.
Скулить и жаловаться на сатрапов-модераторов конечно проще, а сделать пару шагов в сторону до профильной ветки Банки Банкрути и там безнаказанно резвиться, не для гордых форумчан.
US
эта ветка там где уже введена ва. а я иногда пишу куда должна войти ва. про втб я неоднократно писал начиная с середины 17г, что будет идти с начало 18г. закрытие отделений по регионам, а значит это возможно в дальнейшем введение в банк ва. последний раз начал писать о возможном вводе ва в втб за неделю до ввода в банк ва. мои сообщения или убирали или вообще меня блокировали. и в чем я был не прав??? отделения в 18г. закрывались, ва в банк ввели.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Позитивчик написав:Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы? круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
Вибачте за моє нескромне питання Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?
Мільйонний оберт в місяць може давати мізерні прибутки, якщо не збитки... Знаю людей у яких були десятки мільйонів оберти і сьогодні абсолютні банкроти. Так що все відносно... У витрати Дена не вірю... Не по сумі, а по структурі... Якщо на дітей не жаліє, цифра цілком реальна, то чому з такими претензіями дружина гола і боса?! Її це влаштовує?! Можливо домогосподарка якась і не цікавиться доходами чоловіка?! Чи свідомо себе обділяє і не хоче сумок, годинників, прикрас, брендового одягу... Можливо і таке, якщо ні з ким із подруг свого кругу не підтримує відносин...[/quote]
Просто сумма всех трат значительно больше и много чего не распасано и считаю что не стоит далее расписывать.[/quote] Та я розумію... Може не потрібно було і починати розписувати? Все рівно не повірять і не оцінять! Та й вам воно абсолютно ні до чого.
Долярчик написав:Qwerty .... можливо, його дружина з "бідної сім'ї".....колишня "селянка"
Такі ще більш витратливі, бо багато хочуть, але мало розуміють!
Десь Кверті до Пізнайкового повідомлення доходить.Тижня зо два назад Пізнайко мені у відповідь писав приблизно таке:"Кверті?Не знаю такого". Хвилин через 30 дійде,прочитає,ніч не спатиме,пігулок наковтається. Пізнайко,може повернетесь хутко до Вашого повідомлення і зітрете?У Вас є не більше 5 хвилин.
Долярчик написав:Qwerty .... можливо, його дружина з "бідної сім'ї".....колишня "селянка"
Такі ще більш витратливі, бо багато хочуть, але мало розуміють!
Десь Кверті до Пізнайкового повідомлення доходить.Тижня зо два назад Пізнайко мені у відповідь писав приблизно таке:"Кверті?Не знаю такого". Хвилин через 30 дійде,прочитає,ніч не спатиме,пігулок наковтається. Пізнайко,може повернетесь хутко до Вашого повідомлення і зітрете?У Вас є не більше 5 хвилин.
пройшло пів години. ну що там? аудиторія хвилюється
tea написав:Поки пан Кверті "пакує валізи" на Львів,Вам завдання - почистити сніг на "Львів-Арені". Щоб до приїзду пана Кверті газон був зеленим.
... сьогоднішній дощ - все почистив! ЛАСКАВО ПРОСИМО у чарівний, неперевершений, культурно-загадковий Львів!!!
Зустрінете пана Кверті в аеропорту і проведете екскурсію по Львову.Ввечері 12 числа відведіть на стадіон,посадіть у ВІП-ложу. Заздалегідь заплануйте так,щоб у скай-боксі був телевізор. Ще ніколи Кверті зі львівського стадіону не вболівав за "Шахтар",який гратиме в Києві
Информации много, но немного не такая, как у vovan_prm. Там в основном речь о том, что "Россия разблокировала бердянский порт" и "после международного давления". Ещё Омелян рассказывает о "сотнях" судов, ожидающих прохода.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.